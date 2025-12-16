Тиары европейских королевских семей: какие украшения выбирали королевы и принцессы в 2025 году

Принцесса Кейт и принц Уильям / © Associated Press

Драгоценные головные украшения обычно можно увидеть на балах, государственных приемах или других официальных мероприятиях, например, коронациях или гала-концертах. Коллекции монарших семей часто поражают разнообразием подобных драгоценностей, ведь некоторые из них просто бесценны.

Мы же предлагаем вам посмотреть, какие тиары королевы, принцессы и герцогини носили в этом году на торжественных мероприятиях, ведь это было очень красиво и празднично. Это подборка только некоторых из самых интересных ювелирных произведений.

Принцесса Изабелла Датская

Бирюзовая тиара-бандо с ромашками

В честь 18-летия принцессы Изабеллы, ее бабушка королева Маргрете II, подарила ей на день рождения тиару. Украшение было изготовлено в конце 19 века, а его дизайн включает небольшие цветы, украшенные бирюзой, жемчугом и бриллиантами. Основа выполнена из золота. Вероятно, цветы — это маргаритки, поскольку они являются национальным цветком Дании, а также они означают имя кронпринцессы Швеции Маргареты, которую дома ласково звали «Дейзи», что переводится как «маргаритка». Именно ей изначально принадлежало украшение.

Тиара также является так называемым «бандо», поскольку она относительно узкая и предназначена для ношения почти горизонтально, как обруч для волос. После смерти Маргареты в 1920 году ее дочь, принцесса Ингрид, получила диадему в подарок на конфирмацию и привезла ее в Данию после своего брака с будущим королем Фредериком IX. Как и многие другие украшения королевского дома, тиара имеет несколько функций: ее можно разобрать и использовать как браслет. После смерти королевы Ингрид в 2000 году тиара была передана ее дочери, королеве Дании Маргрете II, которая носила ее на различных официальных

Мария Каролина Лихтенштейнская

Тиара «Габсбургская торочка»

Мария Каролина Лихтенштейнская / © Getty Images

Эту тиару аристократка выбрала для своей свадьбы, это была бриллиантовая тиара в виде бахромы, которая выполнена в популярном дизайне, встречающемся во многих королевских коллекциях. Украшение называется «Габсбургская бахрома», а изготовила его A.E. Köchert — одна из старейших ювелирных компаний Австрии, основанная Якобом Генрихом Кехертом в 1814 году. Украшение было создано около 1890 года для эрцгергини Марии Терезии Австрийской (урожденной инфанты Португальской), дочери короля Португалии Мигеля I и жены Карла Людвига — эрцгерцога Австрийского.

После падения Австро-Венгерской империи эрцгерцогиня Мария Терезия сохранила тиару Габсбургов с бахромой, и на протяжении многих лет ее передают по наследству в их семье. Также именно в этой тиаре выходила замуж Мария Кински — принцесса Лихтенштейна и бабушка Марии Каролины.

Герцогиня Эдинбургская Софи

«Весекская аквамариновая тиара»

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Это изделие украшено потрясающим центральным аквамарином и бриллиантами. Хотя происхождение тиары до конца не известно, вероятно, она была изготовлена специально для Софи известным английским ювелирным домом G. Collins & Sons. Уникальная особенность этого украшения в том, что его можно трансформировать и носить как колье. Софи очень часто носит его на различных мероприятиях, где по протоколу нужно быть в таких украшениях.

Принцесса Уэльская Кэтрин

Восточная тиара-кольцо королевы Виктории

Кэтрин, принцесса Уэльская / © Associated Press

Кэтрин появилась в Виндзорском замке в уникальном изделии, которое является не только семейной реликвией, но и необычайным произведением ювелирного искусства, и это тиара, которая носит название «Восточная тиара-кольцо королевы Виктории».

Как и многие украшения королевы Виктории, эта тиара была спроектирована ее мужем принцем Альбертом. Она была изготовлена примерно в 1853 году ювелирной компанией Garrards и украшена лотосами и семнадцатью могольскими арками и инкрустирована 2 600 бриллиантами. После смерти Виктории тиара стала королевской реликвией и передана короне, чтобы ее могли носить будущие королевы.

Королева Бельгии Матильда

Тиара «Лавровый венок»

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Бельгии выбрала для одного из своих выходов тиару изготовленную компанией Hennel & Sons в 1912 году. Это потрясающее украшение состоит из «венка» из лавровых листьев, усеянного гроздьями бриллиантовых ягод, что очень напоминает стиль римских диадем из лаврового венка, которые стали популярными после коронации Наполеона в 1804 году. Происхождение диадемы неизвестно, кроме того, что ее приобрела Ассоциация бельгийского дворянства в 1999 году для Матильды, когда она вышла замуж за тогдашнего кронпринца Бельгии Филиппа.

Принцесса Елизавета Бельгийская

Антикварная бриллиантовая тиара

Принцесса Елизавета / © Getty Images

Наследница бельгийского престола надела бриллиантовую тиару, которая была впервые представлена публике. Это антикварное изделие и его для принцессы приобрели — король Филипп и королева Матильда — на ее 18-й день рождения в 2019 году. Тиара имеет элементы дизайна, популярные в конце 19 века и считается, что это тиара Вестей, которая когда-то принадлежала британскому аристократу, хотя это не было подтверждено дворцом.

Однако различные ювелирные эксперты и интернет-детективы считают, что тиару для своей жены Эвелин Бродстон приобрел в 1925 году британский бизнесмен и 1-й барон Уильям Уэсти. После смерти супругов тиара хранилась в семье, а затем в 2019 году ее продали на аукционе, где вероятно, ее и купила королевская семья.

Принцесса Катарина-Амалия Нидерландская

Сапфировая тиара королевы Эммы

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Тиара полностью инкрустирована бриллиантами, но центральными элементами являются три — в форме съемных розеток, которые можно заменить другими камнями. Однако дизайн, который носила принцесса, не отображает тиару в полной красе, поскольку к ней также можно добавить еще пять бриллиантовых звезд сверху.

Она изготовлена из серебра и золота для королевы Нидерландов Эммы, второй жены короля Виллема III в 1890 году компанией Royal Begeer. Хотя Виллем заказал ее для Эммы, тиара непреднамеренно стала посмертным подарком: она была доставлена королеве во дворец вскоре после его смерти. Королева часто носила украшение, а после ее смерти тиара передавалась по наследству в семье. В течение многих лет тиара была любимой у бывшей королевы Нидерландов Беатрикс, которая часто носила ее во время государственных визитов по всему миру.

Королева Нидерландов Максима

Сапфировая тиара королевы Эммы

Королева Максима / © Getty Images

Эта потрясающая тиара инкрустирована 655 бриллиантами и 33 крупными цейлонскими сапфирами. Она изготовлена Maison van der Stichel в 1881 году, вероятно по дизайну Оскара Масена 1867 года. Тогдашний король Виллем III заплатил 100 000 нидерландских гульденов за тиару и два браслета для своей жены королевы Эммы.

Королева носила тиару в течение многих лет. Далее она передавалась по наследству в семье и сейчас ее любит надевать королева Максима.

Княгиня Монако Шарлин

Тиара «Бриллиантовая пена»

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Она была создана для княгини Монако ювелирным дизайнером Лоренцом Баумером. Тиара называется Écume de diamants, что переводится как «Бриллиантовая пена» или «Пена из бриллиантов».

Украшение универсально, ведь его можно носить как тиару, гребень для волос или как одну или две броши. Тиара, инкрустированная многочисленными бриллиантами разных размеров, вдохновлена страстью к морю: принцесса была чемпионкой по плаванию, а Лоренц Боме увлекается серфингом. Тиара состоит из круглых бриллиантов, бриллиантов-багетов и полированного белого золота, которое создает зеркальный эффект. В собранном виде она отражает свет и напоминает движение волн. Также украшение увенчано одиннадцатью бриллиантами грушевидной формы, наибольший из которых весит 8 карат.

Королева Камилла

Изумрудная тиара Грэвилл

Королева Камилла / © Getty Images

Тиара была изготовлена компанией Boucheron в 1919 году для британской светской львицы Маргарет Гревилл. Тиара сделана из бриллиантов розовой огранки, оправленных в платину. Центр тиары инкрустирован массивным изумрудом-кабошоном 93,70 пробы с шестью изумрудами с каждой стороны. Перед смертью госпожа Гревилл завещала украшение королеве-матери, а позже его унаследовала королева Елизавета II. Эту же тиару можно было увидеть также на принцессе Евгении в день ее свадьбы в 2018 году.