Топ-5 сумок известных брендов, которые назвали в честь женщин

Кто-то из этих женщин просто оказался в удачный момент с дизайнером в одном месте, кто-то слишком часто появлялся с одной и той же моделью сумки, а кто-то просто родился в семье, где талантливая мать решила увековечить имя своего ребенка в мире моды навсегда. Это истории о том, как красивая вещь получила красивое имя.

Jackie bag

Jackie bag / © Getty Images

Эта сумка была выпущена в 1961 году и сначала называлась просто G1244 (это код, который использовался для внутренних целей компании), а впоследствии ее переименовали в Constance.

По легенде, в 1964 году Жаклин Кеннеди Онассис зашла в бутик Gucci и вышла оттуда с шестью на тот момент еще малоизвестными сумками-хобо разных оттенков. С тех пор ее часто фотографировали с этими сумками, что популяризировало аксессуар и побудило Дом Gucci изменить название на Jackie, в честь своей известной клиентки.

Lady Dior

Lady Dior / © Getty Images

Эта сумка названа в честь Дианы, принцессы Уэльской, ведь стала синонимом ее гардероба в середине 1990-х годов. Сначала модель называлась Chouchou, но в сентябре 1995 года, во время открытия ретроспективы Поля Сезанна в Большом дворце в Париже, первая леди Франции подарила Диане совершенно новую сумку Dior. Впоследствии принцесса попала с этой сумкой в мировые СМИ, ведь буквально через несколько месяцев ее сфотографировали папарацци, когда она сходила с самолета в Буэнос-Айресе.

Модель была небольшой, но вместительной и Диана ее действительно полюбила, поэтому решила, что также хотела бы иметь сумку темно-синего цвета, чтобы она подходила к цвету ее глаз. В тот момент Модный дом официально переименовал сумку на Lady Dior, в честь своей преданной поклонницы.

Constance bag

Constance bag / © Getty Images

Сумка Hermès Constance впервые была представлена миру в 1967 году. Модель имеет характерный дизайн — ее мгновенно узнают по необычной застежке в форме буквы «H». Она появилась, когда Жан-Луи Дюма — тогдашний директор Hermès — поручил дизайнеру Катрин Шайе разработать новую сумку для бренда.

Катрин в то время была беременна, поэтому назвала сумку в честь своей дочери: она стала сумкой Констанция. Катрин Шайе впоследствии разработала много других моделей сумок для Hermès.

Kelly bag

Kelly bag / © Getty Images

Это кожаная сумка, созданная в 1930-х годах компанией Hermès и названная в честь княгини Монако Грейс Келли. Однако присваивают популярность сумки не Грейс, а режиссеру Альфреду Хичкоку, который в 1954 году позволил художнице по костюмам Эдит Хед приобрести аксессуары Hermès для фильма «Поймать вора», с участием Грейс Келли, которая в то время была известной голливудской актрисой. По словам Хед, Келли влюбилась в сумку и носила эту модель и в обычной жизни.

В 1956 году Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III и когда была беременной, соответственно часто оказывалась под прицелом папарацци и сумка, конечно, тоже попадала в кадр, особенно, когда принцесса пыталась прикрывать ею живот. Таким образом аксессуар попадал в самые известные издания, что вызвало у других женщин желание тоже иметь сумку как у принцессы. Пэтому бренд подарил сумке ее имя.

Birkin bag

Birkin bag / © Getty Images

Это сумка, созданная Hermès в 1984 году после случайной встречи Жана-Луи Дюма и актрисы Джейн Биркин в самолете, которая была известна в то время тем, что везде носила плетеные корзины. Женщина случайно высыпала содержимое своей корзины и пожаловалась на непрактичность сумок в целом, особенно для молодой матери, не зная, кто ее попутчик. К тому времени ее младшей дочери было два года, и Биркин хотела сумку, достаточно большую, чтобы вместить и свои вещи, и детские.

У Биркин и Дюма завязался разговор и воспользовавшись этим стечением обстоятельств, она спросила его, почему компания не предлагает сумку в четыре раза больше Kelly.

Жан-Луи Дюма сразу же нарисовал для нее эскиз — прямо в самолете. Это была сумка из мягкой кожи и вместительная, которую он пообещал изготовить под ее именем, если она согласится. Так модель попала на рынок и впоследствии стала культовой. Сама же Биркин владела несколькими такими сумками и продала их с аукциона, а деньги отдала на благотворительность.

