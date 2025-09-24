Траурный наряд Дианы: почему семья принцессы отказалась хранить эту роскошную вещь

Принцесса Диана / © Getty Images

Обычно гардероб принцессы Дианы был полон красок, ведь она обожала оригинальные дизайнерский платья и костюмы ярких цветов и дизайнов, а также с вышивками бисером. Многие из своих платьев принцесса продала с аукциона в 1997 году, чтобы передать деньги на благотворительность, а то что осталось после ее смерти было тщательно пересмотрено и отобрано ее семьей.

Разбором гардероба леди Ди занимались ее сестры и брат — леди Сара МакКоркодейл, граф Чарльз Спенсер и леди Джейн Феллоуз. Также они попросили помочь в этом деле дворецкого Дианы Пола Баррелла и еще одного сотрудника. Пол Баррелл занимался многочисленными бумагами Дианы, граф Чарльз Спенсер и леди Джейн — украшениями и мебелью. Леди Сара вместе с неназваным сотрудником упаковывали одежду Дианы. Часть вещей Сара и ее помощник решили передать в благотворительные магазины, часть — близким друзьям и членам семьи, а остальное — хранить в Элторпе — семейном доме Дианы.

Работа была не из простых, ведь гардероб покойной принцессы был размером с большую спальню. Все роскошные вечерние платья, нарядные и дневные костюмы отправили на хранение в их дом, а повседневные вещи — джинсы, футболки, свитера — должны были пойти в благотворительные магазины за пределами Лондона. Обувь Дианы, кроме нескольких особо ценных пар, тоже предназначалась для благотворительности.

Но был среди вещей в коллекции нарядов принцессы Дианы один роскошный жакет, который никто из семьи не хотел забирать себе или хранить — черное элегантное изделие от Chanel из коллекции осень-зима 1990 года с атласными отворотами и золотыми пуговицами. Этот наряд Диана носила на похороны и другие печальные или памятные мероприятия, обычно в сочетании с широкополой шляпой разработанной Филиппом Сомервиллем, а также платьями или блузками. Диана надевала его на похороны своей бабушки, отца и своего близкого друга — Эдриана Джексона Уорда — руководителя Королевского балета, который скончался от СПИДа. Также она появлялась в этом жакете на трех других грусных мероприятиях.

Принцесса Диана на похоронах своего отца, графа Спенсера, в церкви Грейт-Брингтон, Нортгемптоншир, март 1992 года / © Getty Images

Также это был наряд, в котором мать Дианы — Фрэнсис Шанд Кайдд — просила похоронить свою дочь, однако семья приняла решение учесть волю Дианы, которая хотела быть похороненной в платье от британского дизайнера. Таким образом ее последняя воля была исполнена — принцессу похоронили в платье сшитом дизайнером Кэтрин Уокер.

Диана, принцесса Уэльская, на поминальной службе по своему отцу графу Спенсеру в церкви Святой Маргариты в Вестминстере, 1992 год / © Getty Images

А вот наряд от Chanel сестра Дианы Сара решила отдать сотруднику, который помогал разбирать вещи. Кто этот человек — неизвестно, но он работал на семью Спенсеров с 1990 года и служил личным камердинером отца Дианы, Джона Спенсера.