Три роскошных вечерних платья Жаклин Кеннеди, когда она была первой леди США
В гардеробе бывшей первой леди было много изысканных образов, и мы предлагаем взглянуть на некоторые из них.
Жаклин Кеннеди была молодой и красивой, ведь в начале президентства мужа, ей был всего 31 год. В течение трех лет пребывания в Белом доме она задала модный стиль для своей страны — публика была очарована ее простой, но элегантной одеждой, ее шляпками и пышной прической.
Образы первой леди тщательно продумывались, особенно для официальных мероприятий, однако они казались очень легкими и нежными. Жаклин отдавала предпочтение четким линиям и простым фасонам А-силуэта или платьям-футлярам, вечерние ансамбли она часто дополняла перчатками и драгоценностями.
Ниже вы можете рассмотреть три вечерних платья госпожи Кеннеди, которые она надевала на особые мероприятия в Белом доме.
Вечернее платье цвета слоновой кости с вышивкой
Во время первого года президентства Кеннеди в Белом доме состоялся государственный визит президента Франции. На то мероприятие Жаклин надела вечернее платье от Givenchy цвета слоновой кости и А-силуэта, сшитое из зибелина — тяжелой шелковой ткани с переплетением.
Лиф платья был щедро вышит розами и ландышами из шелковых нитей, лент и мелкого жемчуга.
Вечернее платье цвета нефрита
Это элегантное вечернее платье, созданное Олегом Кассини, в нефритовом оттенке, изготовленное из шелкового джерси Жаклин надела на торжественный ужин, который проводился в честь нобелевских лауреатов.
Платье имело очень плавный силуэт и отличалось мягким драпированным лифом и юбкой. Интересности образу добавляло асимметричное декольте.
Розовое вечернее платье
В 1962 году Жаклин выбрала для торжественного ужина в Белом доме, который проводился в честь писателя и министра культуры Франции Андре Мальро, платье А-силуэта и розового оттенка. Мальро отвечал за привоз портрета Моны Лизы, который выставили для американских зрителей, поэтому это было особое событие.
Вечернее платье Жаклин было создано дизайнером Ги Дувье, который выполнил его из шелкового шантунга. Платье застегивалось сзади и завязывалось жестким бантом в японском стиле. Бретелей у наряда не было.