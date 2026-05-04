Три роскошных вечерних платья Жаклин Кеннеди, когда она была первой леди США

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Жаклин Кеннеди была молодой и красивой, ведь в начале президентства мужа, ей был всего 31 год. В течение трех лет пребывания в Белом доме она задала модный стиль для своей страны — публика была очарована ее простой, но элегантной одеждой, ее шляпками и пышной прической.

Образы первой леди тщательно продумывались, особенно для официальных мероприятий, однако они казались очень легкими и нежными. Жаклин отдавала предпочтение четким линиям и простым фасонам А-силуэта или платьям-футлярам, вечерние ансамбли она часто дополняла перчатками и драгоценностями.

Ниже вы можете рассмотреть три вечерних платья госпожи Кеннеди, которые она надевала на особые мероприятия в Белом доме.

Вечернее платье цвета слоновой кости с вышивкой

Во время первого года президентства Кеннеди в Белом доме состоялся государственный визит президента Франции. На то мероприятие Жаклин надела вечернее платье от Givenchy цвета слоновой кости и А-силуэта, сшитое из зибелина — тяжелой шелковой ткани с переплетением.

Жаклин Кеннеди на торжественном ужине в Белом доме / © Getty Images

Лиф платья был щедро вышит розами и ландышами из шелковых нитей, лент и мелкого жемчуга.

Платье Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Вечернее платье цвета нефрита

Это элегантное вечернее платье, созданное Олегом Кассини, в нефритовом оттенке, изготовленное из шелкового джерси Жаклин надела на торжественный ужин, который проводился в честь нобелевских лауреатов.

Жаклин Кеннеди на торжественном ужине в Белом доме (из-за ошибочной цветокоррекции фотографии, платье кажется голубым) / © Getty Images

Платье имело очень плавный силуэт и отличалось мягким драпированным лифом и юбкой. Интересности образу добавляло асимметричное декольте.

Платье Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Розовое вечернее платье

В 1962 году Жаклин выбрала для торжественного ужина в Белом доме, который проводился в честь писателя и министра культуры Франции Андре Мальро, платье А-силуэта и розового оттенка. Мальро отвечал за привоз портрета Моны Лизы, который выставили для американских зрителей, поэтому это было особое событие.

Жаклин Кеннеди на торжественном ужине в Белом доме / © Getty Images

Вечернее платье Жаклин было создано дизайнером Ги Дувье, который выполнил его из шелкового шантунга. Платье застегивалось сзади и завязывалось жестким бантом в японском стиле. Бретелей у наряда не было.

Платье Жаклин Кеннеди / © Getty Images

