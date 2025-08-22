Три самых дорогих платья в мире: что это за наряды и за сколько их продали

Мэрилин Монро в культовом платье / © Getty Images

Это легендарные наряды, которые давно превратились в символы эпохи и сегодня они стоят миллионы долларов, хотя на самом деле являются бесценным культурным наследием. Предлагаем посмотреть на три наряда, которые установили рекорды на аукционах.

Happy Birthday, Mr. President — платье Мэрилин Монро за 4,8 млн долларов

Это не просто платье, а настоящее сокровище. Актриса Мэрилин Монро надела его в 1962 году и вышла на сцену Madison Square Garden, где исполнила свое знаменитое «Happy Birthday» для тогдашнего президента Джона Кеннеди. Создал вечернее платье-футляр модельер Жан Луи Берто, больше известный как Жан Луи. Дизайнер для «голого» платья заказал из Франции тончайшую шелковую ткань телесного цвета, а для шитья использовал практически невидимые нити. Шили платье в доме Монро в Брэндвуде. Выкройка делалась просто по ее фигуре.

Мэрилин Монро / © Getty Images

в 2016 году платье установило рекорд, став самым дорогим нарядом, проданным на аукционе — его приобрели за колосальные 4,8 млн долларов.

The Seven Year Itch — белое платье Монро за 4,6-5,6 млн долларов

Кадр, где воздух из метро поднимает легкую юбку, стал культовым для кино ХХ века, а платье, которое носила актриса Мэрилин Монро — каноническим и мгновенно превратилось в символ женской сексуальности и свободы. Именно этот наряд сделал из Монро звезду.

Автором этого легендарного наряда является стилист, костюмер и друг (и согласно некоторым сплетням даже любовник) Мэрилин — Уильям Травилла. Он создал для актрисы очень много кинообразов, но этому не придавал особого значения, называя его «это глупое маленькое платье». Такой фасон одежды был очень модным для 50-х годов, поэтому неудивительно, что Травилла выбрал именно его.

Мэрилин Монро / © commons.wikimedia.org

В 2011 году платье продали на аукционе Profiles in History за более чем 4,6 млн (с учетом комиссии — более 5,6 млн долларов). Сегодня этот образ остается одним из самых узнаваемых в мире кино.

Черное платье Givenchy — Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» — 923 тысяч долларов

Элегантное черное платье, созданное Юбером де Живанши, стало главным украшением культового фильма «Завтрак у Тиффани» и символом безупречного вкуса. Дизайнер и Одри были друзьями и сотрудничали на протяжении многих лет. Платье стало олицетворением стиля 60-х годов и парижского шика в лучших традициях модного дома Givenchy.

Модельер создал для Одри три копии платья перед съемками. Оригинальное сшитое вручную платье сейчас находится в частном архиве Givenchy, в то время как одна копия, которую Одри вернула Paramount, выставлена в Museo del Traje в Мадриде, а другая была продана на аукционе Christie’s в декабре 2006 года анонимному покупателю за 923 тысячи долларов.

