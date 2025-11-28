Трогательная история свадебного платья, которое воссоздали для актрисы Зои Салданы

Зои Салдана в сериале "С нуля" / фото: instagram.com/tembilocke

История была биографической и снята на основе мемуаров американской актрисы Тэмби Локк «С нуля: Воспоминания о любви, Сицилии и обретении дома». При создании сериала создатели старались быть как можно более точными к событиям и особенно ответственно подошли к свадебному платью главной героини, которое воссоздали с невероятной точностью, о чем Тэмби Локк сама рассказала.

«Люди часто спрашивают, какие моменты из „С нуля“ на самом деле произошли в моей жизни. И хотя там много сцен, перекликающихся с реальными воспоминаниями, одной из моих любимых деталей является свадебное платье», — рассказала женщина.

Зои Салдана в сериале «С нуля» / фото: instagram.com/tembilocke

Зои Салдана и Эухенио Мастрандреа в сериале «С нуля» / фото: instagram.com/tembilocke

«Когда я готовилась стать невестой, я нашла свое платье совершенно случайно. Это был последний образец в бутике в Беверли-Хиллз, и когда я его примерила, оно село идеально. Ни одного подшива! Позже я узнала, что дизайнер была темнокожей женщиной с эфиопскими корнями, и в тот момент показалось, что все звезды сошлись», — добавила Тэмби Локк.

Тэмби Локк в день своей свадьбы / фото: instagram.com/tembilocke

«Много лет спустя, когда пришло время снимать свадебную сцену для „С нуля“, наша невероятная костюмерная команда во главе с @amandalynn.riley бережно воссоздала то платье @amsale. Та же гладкая сатиновая ткань, тот же элегантный вырез, тот же длинный шлейф, где встречаются два цветка — то, что я всегда воспринимала как тихий символ двух сердец, становящихся одним. Когда Зои примеряла его впервые, на съемочной площадке не было ни одного сухого глаза. Увидеть то платье снова принесло радость, тоску и глубокую благодарность. Это было напоминание о любви, наследии и о том, как красиво искусство может отражать жизнь».

Зои Салдана в сериале «С нуля» / фото: instagram.com/tembilocke

Тэмби Локк в день своей свадьбы / фото: instagram.com/tembilocke