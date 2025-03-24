Трусы в кино: два скандальных кадра из старых черно-белых фильмов

Сейчас такой сценой никого не удивишь, но 60 лет тому назад это считалось смелым шагом.

Одним из самых известных образов из кино безусловно является наряд Мэрилин Монро - белое платье, в котором она появляется в фильме 1954 года "Зуд седьмого года".

Образ стал культовым, ведь юбка платья поднялась ветром из вентиляционной решетки метро и продемонстрировала публике не только ноги актрисы, но и ее нижнее белье. Автором этого легендарного наряда является стилист, костюмер и друг Мэрилин - Уильям Травилла. Актриса предусмотрительно перед началом съемок этой сцены надела под платье две пары трусов.

Мэрилин Монро / Фото: Getty Images

Однако это был не единственный подобный кадр в кино. Решил повторить скандальный успех спустя несколько лет режиссер Роже Вадим в фильме 1962 года "Порок и добродетель". Главную роль в картине сыграла молодая Катрин Денев и в одной из сцен, когда актриса играла невесту, ее платье поднимает поток ветра, демонстрируя трусы в горошек.

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Это был рискованный ход для 1963 года, когда фильм вышел в прокат. На тот момент Роже Вадим и Катрин Деньов были в отношениях.

Кстати, настоящее имя режиссера - Роже Вадим Игоревич Племянников и он сын эмигранта из Киева - дипломата Игоря Николаевича Племянникова. Он познакомился с Катрин в 1961 году, когда ему было 33 года, а ей - 17. У пары родился общий ребенок - сын Кристиан Вадим (его полное имя Кристиан Игорь Кристоф Племянников).

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