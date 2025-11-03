"Цветочная тиара Сноудон": какая сентиментальная история скрывается за свадебным украшением Сары Армстронг-Джонс

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто / © Getty Images

Во время свадеб королевские невесты зачастую одалживают тиары из сокровищницы монарха, но вот единственная дочь принцессы Маргарет — Сара Армстронг-Джонс — решила дополнить свой образ уникальным украшением, в котором не появлялся еще никто. Ее свадьба состоялась 14 июля 1994 года, а избранником стал художник и актер Дэниела Чатто. Сара украсила голову тиарой, которую создали специально для нее, украшение получило название «Цветочная тиара Сноудон», в честь титулов ее отца и матери — графа и графини Сноудон.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день свадьбы / © Getty Images

Тиара была очень сентиментальной данью уважения Сары ее родителям — украшение являлось трансформером состоящим из нескольких бриллиантовых брошей в виде разных цветов. В 1960 году Энтони Армстронг-Джонс вручил своей возлюбленной принцессе Маргарет три цветочные бриллиантовые броши в качестве свадебного подарка. Несмотря на то, что на момент 1994 года пара уже была разведена, их единственная дочь соединила эти броши, чтобы создать головной убор на свою свадьбу 34 года спустя. Таким образом, тиара леди Сары стала «чего-то заимствованны» и «чем-то новым» и соответствовалм древней традиции.

Принцесса Маргарет, 1964 год. Ее пальто украшает одна из бриллиантовых брошей в виже цветка / © Getty Images

Идея сделать тиару из брошей пришла дизайнеру Джасперу Конрану, который разработал свадебное платье Сары. Якобы он увидел броши в шкатулке с драгоценностями принцессы Маргарет и предложил превратить их в тиару для невесты. Разработала тиару ювелирная компания Wartski — они создали каркас и специальные крепления с помощью которых броши можно было собрать в украшение для головы, а затем опять разобрать.

Образ невесты был очень нежным и лаконичным, а чтобы сделать бриллиантовые цветы на голове еще более гармоничными, невеста дополнила прическу зелеными веточками. Также Сара надела серьги с бриллиантами и жемчугом, которые принадлежали Маргарет. Тиара и серьги были свадебным подарком невесте от матери.

Принцесса Маргарет носила броши на протяжении многих лет и любила украшать ими не только одежду, но также шляпки и волосы. Сара теперь тоже часто носит украшения матери, дополняя ими самые разные образы.