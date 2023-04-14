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Туфли, из-за которых упала Наоми Кэмпбелл: история культовой пары обуви Vivienne Westwood

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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Время на прочтение
2 мин
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Туфли, из-за которых упала Наоми Кэмпбелл: история культовой пары обуви Vivienne Westwood

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Если иногда вам не хватает уверенности в себе, просто посмотрите на Наоми Кэмпбелл, которая как-то показала, как продолжать идти вперед с высоко поднятой головой. 

В далеком 1993 году звезда принимала участие в показе Vivienne Westwood и вышла на подиум в фиолетовых туфлях из искусственной крокодиловой кожи "Суперприподнятая гилли" (Elevated Gilllies). Эффектно дефилируя перед публикой, просто посередине пути, супермодель споткнулась и упала.

От испуга и неожиданности Наоми начала смеяться, сидя на подиуме, но буквально через несколько секунд модель собралась, встала и эффектно завершила свое дефиле.

Это событие вошло в историю моды и моментально сделало Наоми еще более известной и популярной - о ее падении написало множество газет, и оно стало лучшей рекламой для этой коллекции.

На телевидении у нее обязательно спрашивали о падении, а также она сама призналась, что другие бренды даже предлагали модели огромные гонорары, если она упадет на подиуме во время их показа, но Кэмпбелл от таких предложений отказывалась.

"Мне было стыдно, - сказал Кэмпбелл Вествуд спустя почти 26 лет после инцидента во время интервью для британского Vogue. - Я была смущена, потому что это было неподходящее время месяца для женщины, чтобы падать, и я чувствовала, что должна была больше практиковаться". Также она добавила, что не хотела сдаваться: "Самое главное, что я сказала себе: "Вставай и продолжай - это все, что тебе нужно делать".

А что касается туфель, то экспериментировать с высокой платформой дизайнер начала еще для коллекции 1990 года "Портрет". Затем Вивьен Вествуд разработала для коллекции осень-зима 1993 года под названием "Англомания" эту уже культовую модель.

"Обувь должна иметь очень высокие каблуки и платформу, чтобы поставить женскую красоту на пьедестал", - говорила о свой модели туфель дизайнер.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Туфли являются видением дизайнера традиционной шотландской обуви гилли, характерной плоской мягкой подошвой и кожаными шнурками. Гилли зачастую носили с шерстяными гольфами - поэтому Наоми вышла на подиум в белых чулках. Свою модель Вивьен Вестрвуд назвала "Суперприподнятая гилли", и они стали визитной карточкой ее бренда.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Туфли неоднократно выставлялись в музеях, и как-то на них пришла посмотреть сама королева Елизавета II.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images
Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / © Getty Images
Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Видео показа:

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