Туфли, из-за которых упала Наоми Кэмпбелл: история культовой пары обуви Vivienne Westwood

Если иногда вам не хватает уверенности в себе, просто посмотрите на Наоми Кэмпбелл, которая как-то показала, как продолжать идти вперед с высоко поднятой головой.

В далеком 1993 году звезда принимала участие в показе Vivienne Westwood и вышла на подиум в фиолетовых туфлях из искусственной крокодиловой кожи "Суперприподнятая гилли" (Elevated Gilllies). Эффектно дефилируя перед публикой, просто посередине пути, супермодель споткнулась и упала.

От испуга и неожиданности Наоми начала смеяться, сидя на подиуме, но буквально через несколько секунд модель собралась, встала и эффектно завершила свое дефиле.

Это событие вошло в историю моды и моментально сделало Наоми еще более известной и популярной - о ее падении написало множество газет, и оно стало лучшей рекламой для этой коллекции.

Naomi Campbell’s infamous fall at Vivienne Westwood F/W 1993 pic.twitter.com/gGfxrcWnbh — Eboni (@VersaceVenus_) June 12, 2022

На телевидении у нее обязательно спрашивали о падении, а также она сама призналась, что другие бренды даже предлагали модели огромные гонорары, если она упадет на подиуме во время их показа, но Кэмпбелл от таких предложений отказывалась.

todos deberíamos aprender de naomi campbell en nuestras caídas. vivienne westwood 1993. pic.twitter.com/W0q0Ed6XeT — Ar-ael ⛥ (@arycarangi) May 23, 2020

"Мне было стыдно, - сказал Кэмпбелл Вествуд спустя почти 26 лет после инцидента во время интервью для британского Vogue. - Я была смущена, потому что это было неподходящее время месяца для женщины, чтобы падать, и я чувствовала, что должна была больше практиковаться". Также она добавила, что не хотела сдаваться: "Самое главное, что я сказала себе: "Вставай и продолжай - это все, что тебе нужно делать".

А что касается туфель, то экспериментировать с высокой платформой дизайнер начала еще для коллекции 1990 года "Портрет". Затем Вивьен Вествуд разработала для коллекции осень-зима 1993 года под названием "Англомания" эту уже культовую модель.

"Обувь должна иметь очень высокие каблуки и платформу, чтобы поставить женскую красоту на пьедестал", - говорила о свой модели туфель дизайнер.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Туфли являются видением дизайнера традиционной шотландской обуви гилли, характерной плоской мягкой подошвой и кожаными шнурками. Гилли зачастую носили с шерстяными гольфами - поэтому Наоми вышла на подиум в белых чулках. Свою модель Вивьен Вестрвуд назвала "Суперприподнятая гилли", и они стали визитной карточкой ее бренда.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Туфли неоднократно выставлялись в музеях, и как-то на них пришла посмотреть сама королева Елизавета II.

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Туфли Vivienne Westwood, в которых упала Наоми Кэмпбелл / Фото: Getty Images

Видео показа:

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