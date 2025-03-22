У Элизабет Тэйлор был клатч из золота: как выглядело уникальное украшение актрисы

Легендарная актриса Элизабет Тэйлор была большой поклонницей ювелирных украшений и за годы своей жизни собрала потрясающую коллекцию уникальных изделий, которые поражали своей красотой и необычностью. После смерти актрисы в 2011 году, коллекция ее украшений и одежды была распродана на аукционе Christie's в, а деньги переведены в ее фонд по борьбе со СПИДом. Ювелирные изделия были проданы за рекордную сумму в 156,8 миллиона долларов, а одежда и аксессуары - еще на 5,5 миллиона долларов.

Однако помимо колье с бриллиантами Тэйлор обзавелась еще одним интересным изделием - золотым клатчем от ювелира Дэвида Уэбба. Тейлор была преданной клиенткой бренда и даже носила украшения ювелира в своих фильмах.

Элизабет Тэйлор / Фото: Getty Images

Вечерняя сумка актрисы была выполнена в виде скульптурного артишока из 18-каратного золота, застежка украшена кабошоном изумруда, отделанного бриллиантами круглой огранки. Внутри у изделия была зеркальная крышка с отделкой из платины и тоже 18-каратного золота.

Элизабет Тэйлор / Фото: Getty Images

Клатч был продан на аукционе Christie's в 2011 году за 116 500 долларов США.

Элизабет Тэйлор / Фото: Getty Images

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