У Жаклин Кеннеди было три одинаковых платья: что это за особые наряды, которые она так любила

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

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Бывшая первая леди США, которая славилась своим изысканным вкусом и стилем, очень полюбила Модный дом Valentino. Ее знакомство с этим брендом произошло после убийства ее мужа Джона Ф. Кеннеди.

В 1964 году Жаклин увиделa светскую львицу Глорию Шифф которая была одета в платье из органзы, состоящее из двух частей. Кеннеди спросила у Шифф имя модельера, и им оказался Валентино Гаравани. В сентябре того же года Валентино презентовал свою новую коллекцию, из которой вдова президента заказала шесть платьев черной и белой расцветки, чтобы носить их в течение годового траура в честь убитого супруга. С тех пор Кеннеди стала постоянной клиенткой Валентино и подругой.

Одним из любимых нарядов Жаклин было ансамбль из нежной и легкой органзы, украшенный рюшами на подоле и рукавах. Наряд состоял из двух частей — платья на тонких бретельках и блузы, которую дополнял пояс. У Жаклин таких платьев было три: в горох, черное и красное. Дополняла она обычно образы сатиновыми туфлями и клатчем.

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Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

Напомним, что от Valentino также было и ее второй свадебный наряд, в котором она появилась на свадебной церемонии с Аристотелем Онассисом.

Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Getty Images Жаклин Кеннеди и королева Елизавета II / © Getty Images Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press Жаклин Кеннеди / © Associated Press