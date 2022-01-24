Украинская модель Кристи Пономарь приняла участие в показе Schiaparelli в Париже

24 января в Париже стартовала Неделя высокой моды.

Одним из первых свою новую кутюрную коллекцию весна-лето 2022 представил Модный дом Schiaparelli. А вот одной из моделей, дефилировавшей на подиуме, стала украинка Кристи Пономарь. Модель рассказала поклонникам в Instagram, что это первый кутюрный показ в ее карьере.

На подиум модель вышла в роскошном жакете молочного цвета, юбке с разрезом и в корсете. Дополняли образ необычная шляпа, перчатки, сумка на короткой ручке и туфли с имитацией пальцев.

Кристи Пономарь во время показа Schiaparelli весна-лето 2022 / Getty Images

"Я на этом показе снова окунулась в ту атмосферу, когда все необычно и интересно, потому что это первое кутюрное шоу. Кутюрное шоу - это высокая мода, показ проходит раз в год, и 80% нарядов сделаны вручную. Это больше про творчество, а не про продажи одежды. Поэтому я была очень вдохновлена этим всем: как они это шьют, как они плачут после того, когда показ прошел", - рассказала девушка в Instagram Stories.

Также Пономарь рассказала, что ради дефиле ей высветлили брови и отказаться она не могла. Но когда показ завершился, брови вернули в привычный цвет.

Криси Пономарь

Посмотреть весь показ можно здесь:

Читайте также: