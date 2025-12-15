- Дата публикации
Украинские бренды на красных дорожках: какие звезды выбрали наряды от наших дизайнеров в 2025 году
Предлагаем вспомнить, кого из зарубежных звезд заметили в наших брендах.
в 2025 году, несмотря на сложные испытания, которые пережила наша страна украинский бизнес продолжал работать, а мир моды развиваться и многие бренды снова стали любимчиками среди мировых селебрити.
В нарядах от наших дизайнеров в этом году звезды особенно часто выходили на красные дорожки.
Ева Лонгория
Звезда культового сериала «Отчаянные домохозяйки» приняла участие в ежегодном показе косметической компании L’Oréal Paris, который проводился в рамках недели моды, и вышла на подиум. Актриса была в ансамбле от украинского бренда Balykina, который состоял из стильного корсета и длинной прямой юбки.
Кейт Хадсон
Голливудская звезда посетила мероприятие, организованное в честь 77-й церемонии вручения премии «Эмми» и вышла на фотоколл. Кейт выглядела потрясающе, ведь надела лаконичное и женственное платье цвета шампанского от украинского бренда Anna October, которое называется Levi.
Эмма Майерс
Актриса сериала «Уэнсдей» появилась в Нью-Йорке в образе от украинского бренда Anna October — черно-белом платье макси в бельевом стиле. Наряд имел тонкие черные завязки и глубокий вырез, который добавил луку интересности.
Ирис Миттенар
Победительница конкурса красоты «Мисс Франция-2016» и международного конкурса красоты «Мисс Вселенная-2016» появилась среди гостей Венецианского кинофестиваля в роскошном красном платье с широкими бретельками и фигурным декольте от украинского бренда Milla Nova. Наряд идеально сидел на фигуре красавицы, подчеркивая каждый ее изгиб, а также имел длинный шлейф и эффектную шнуровку на спине.
Леони Ханне
Известный немецкий блогер, модель и инфлюенсер — Леони Ханне — уже традиционно вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля в платье от украинского бренда. В этом году Леони выбрала образ наряда бренда WONÁ Concept, который был выполнен из шелка оттенка айвори. Платье имело асимметричный объемный подол, много складок на юбке и драпировки на корсете.
Синтия Никсон
Звезда «Секса в большом городе» появилась в образе от украинского бренда Bevza. Лук актрисы включал жакет креативного дизайна из коллекции Pre-fall 2025, а также платье Maryna с длинной и эффектной бахромой из коллекции осень-зима 2025.
Дженна Ортега
Главная звезда сериала «Венздей» стала одной из судей 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше и вышла на красную дорожку. Актриса надела роскошное черное платье от бренда Bevza с открытой спиной.
Рэй
Британская певица выбрала для появления на шоу Джимми Фэллона ярко-красный костюм от бренда Anna October, который для Рэй был создан по индивидуальному заказу. Ансамбль включал жакет с рукавами три четверти и мини-юбку.