Украшение, которое не видели уже 100 лет: что случилось с чокером-сеткой королевы Александры
Это украшение не появлялось на публике очень много лет.
Британская королева Александра была большой поклонницей колье-чокеров, однако ее любимым был чокер, который она заказала в 1904 году у знаменитого бренда Cartier. Изначально, это украшение выполнено в виде сетки, имело съемные подвески из рубинов и изумрудов и состояло из бриллиантов. Камни были подарены ей индийскими махараджами.
После смерти королевы в 1925 году украшение унаследовала ее невестка, королева Мария Текская, однако она внесла изменения в украшение: заменила рубиновые и изумрудные подвески на бриллиантовые.
Мария Текская носила этот чокер очень часто, очевидно, он тоже был у нее любимым.
После смерти Марии в 1953 году украшение перешло по наследству к ее внучке — покойной королеве Елизавете II, но она никогда не носила чокер. Украшение больше никогда не видели на публике и по слухам, чокер до сих пор хранится в коллекции коронных драгоценностей. Поэтому, возможно, мы еще увидим эту роскошную вещь, например, на принцессе Кейт или королеве Камилле.