Украшения со смыслом: любимые ювелирные изделия принцессы Кейт, созданные в честь ее троих детей

У принцесса Уэльской есть многочисленные ожерелья с инициалами ее детей, многие из которых созданы ювелирным дизайнером Даниэллой Дрейпер.

Ожерелье Gold Midnight Moon

От британского бренда Daniella Draper у Кэтрин есть ожерелье с подвеской в ​​виде золотого диска (оно называется «Полуночная луна») на котором выгравированы инициалы ее сыновей Джорджа и Луи, «G» и «L», а также дочери Шарлотты — «С». Подвеска изготовлена из переработанного цельного 9-каратного желтого золота и украшена ручной гравировкой. Стоимость ее 1700 долларов. Принцесса Уэльская носит это украшение с начала 2020 года.

Ожерелье Fixed Alphabet

Еще одно любимое ожерелье от этого бренда — золотая цепочка с тремя подвесными буквами — тоже инициалами детей Кейт. Оно называется ожерелье Fixed Alphabet, украшено подвесками G, C и L, то есть первыми буквами имен ее детей. Коллекция Alphabet от Daniella Drape изготовлена ​​из переработанного цельного 9-каратного желтого золота. Стоимость подвески около 650 долларов. Это одно из любимый украшений принцессы, которое она носит довольно часто на публичные выходы.

Серьги-подвески от Kiki McDonough

В 2016 году Кэтрин впервые надела овальные серьги-подвески от Kiki McDonough. Тогда журнал People сообщил, что серьги стоимостью 4995 долларов были изготовлены на заказ и подарком после рождения принцессы Шарлотты — единственной дочери Кейт и Уильяма. Сочетание зеленого турмалина и зеленого аметиста делает эти серьги тонким знаком уважения к дочери принцессы.

Серьги-подвески с рубинами от G Collins and Sons

Пара сережек-подвесок от G Collins and Sons, которые носила принцесса Уэльская неоднократно — украшена рубинами, окруженными бриллиантами, — так называемым камнем рождения ее первенца — принца Джорджа. Стоимость украшений оценивается в 100 000 долларов, а журнал Tatler сообщил, что эти сверкающие серьги, вероятно, являются данью уважения ее старшему сыну.

Колье с инициалами от бренда All The Falling Stars

Колье с инициалами от бренда All The Falling Stars, как и другие ее колье с инициалами, украшено буквами «G», «C» и «L», каждая из которых выгравирована на золотом диске. Согласно информации на сайте бренда, оно продается за 161 доллар, что достаточно бюджетный вариант, и изготовлено из 14-каратного золота.

