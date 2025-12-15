Умеет впечатлить: пять лучших образов года княгини Монако Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

В платье Armani Prive

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Посещая гала-концерт в честь Национального дня Монако в ноябре этого года Шарлин выбрала платье бренда Armani Prive (явно желая почтить память ушедшего в этом году дизайнера Джорджио Армани). Наряд был длины макси, кремового цвета, с россыпью мелких камней и небольшим шлейфом. А изюминкой образа стала бриллиантовая тиара Lorenz Baumer на голове у Шарлин, которую княгиня выгуляла впервые за 14 лет со дня своей свадьбы.

В молочно-белом костюме

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Праздник Национального дня в Монако традиционно начинается с церемонии, посвященной Дню суверенного князя. На ней Шарлин продемонстрировала еще один образ, который не мог остаться без внимания. Она надела молочно-белый брючный костюм с одной пуговицей на жакете, а под жакетом у нее была белая блузка с бантом. Дополнили образ молочные остроносые туфли на каблуках и белая шляпа с вуалью, бриллиантовые серьги в ушах и кольцо с бриллиантом на шее, которое она получила на свою помолвку от князя Альбера II.

В роскошном белом платье о Elie Saab

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Для выхода на церемонию вручения 69-й премии «Золотой мяч» в театре Шатле в Париже княгиня Монако выбрала просто потрясающее, хотя и простое на первый взгляд белок макси-платье от Elie Saab с вырезом «лодочка». Платье нам немного напомнило подвенечный наряд Меган Маркл, хотя оно, конечно же, было совсем не свадебным. Свой образ Шарлин дополнила белыми сатиновыми остроносыми туфлями на каблуках, миниатюрным клатчем, бриллиантовыми серьгами в форме коралла и помолвочным кольцом.

В платье с декольте в виде сердца

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Такой необычный наряд Шарлин подобрала для Бала роз, который традиционно посещают все члены семьи.

Вечернее платье на Шарлин было с декольте в виде сердца и поясом на талии, а также изумрудной кружевной накидкой. Белокурые волосы Шарлин были собраны в низкую прическу, в ушах у нее были серьги-висюльки с изумрудными камнями и россыпью бриллиантов, в руках она держала золотистый клатч.

В голубом платье с американской проймой

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Еще один наряд, которым нам запомнился на княгине Шарлин в этом году, это небесно-голубое платье в пол с американской проймой и небольшим шлейфом, дополнив образ серебристыми босоножками на каблуках. В таком обраще Шарлин и Альбер II появились на церемонии закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Княгиня вышла на сцену в небесно-голубом платье в пол с американской проймой и небольшим шлейфом, дополнив образ серебристыми босоножками на каблуках и своим помолвочным кольцом с бриллиантом.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images