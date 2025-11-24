- Дата публикации
Категория
- Звезды и мода
Ушел из жизни Пол Костелло — личный дизайнер принцессы Дианы
Пол Костелло, который был личным дизайнером принцессы Дианы на протяжении 14 лет, умер в возрасте 80 лет. О кончине модной легенды сообщила его семья.
Его сотрудничество с принцессой Уэльской началось в 1983 году, когда одна из ее фрейлин увидела наряды Костелло в магазине в Виндзоре, недалеко от Лондона, и решила, что они подойдут молодой королевской особе. Он сразу же был назначен личным дизайнером Дианы и сотрудничество с ней продолжалось до ее смерти в 1997 году.
В своих проектах Костелло часто использовал традиционные ирландские ткани и текстиль, в частности ирландский лен и твид.
Он часто одевал принцессу в платья в горошек, с крупными цветочными принтами, а также в свои фирменные жакеты.
Именно он был автором спорной юбки принцессы из шифона, которая становилась слегка прозрачной при подсветке сзади. Когда Диана появилась в ней на публике — наряд вызвал в свое время настоящий переполох.
Но также Костелло сшил много деловых нарядов для принцессы, которые она носила в поездках и на рабочие встречи. Это всегды были жизнерадостные и яркие наряды, которые выделяли Диану из толпы.
Во время выступления в программе Desert Island Discs на BBC Radio 4 в 2021 году он рассказал о том, каково было работать на первую жену Чарльза.
Он описал создание ее одежды как «один из самых удивительных опытов» в своей жизни, назвав ее: «Такая утонченная, такая женственная, такая теплая, такая юмористическая».