В чем на самом деле вышла замуж Кэрри Брэдшоу: история наряда из "Секса в большом городе", о котором не говорят

Чаще всего все поклонники сериала "Секс в большом городе" вспоминают экстравагантный свадебный наряд главной героини - Кэрри Брэдшоу - атласное платье-облако цвета слоновой кости, созданное дизайнером Вивьен Вествуд. Однако мало кто помним, что на самом деле героиня в этом платье так и не стала женой Мистера Бига.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

На самом деле Кэрри Брэдшоу вышла замуж в здании суда на Манхэттене, и была при этом одета в скромный костюм.

Кто автор свадебного ансамбля неизвестно даже спустя многие годы после выхода полнометражного фильма "Секс в большом городе", где он появился. Сама героиня просто и скромно сказала в фильме, показывая образ друзьям, что ее наряд "ни от кого" и она купила его на растродаже.

Образ состоял из приталенного жакета с длинными рукавами и оборками на животе в виде круга, и широкой юбки чуть ниже колен. Дополняли этот образ желтый клатч от бренда Barabara Bolan и уже культовые синие сатиновые туфли с брошкой от бренда Manolo Blahnik.

Иногда можно встретить информацию, что свадебный костюм героини был от французского Модного дома Dior, поскольку наряд очень похож по стилю и дизайну на то, что делал для этого бренда модельер Джон Гальяно, работавший тогда креативным директором марки. Однако никогда не было никаких подтверждений информации о том, что он сотрудничал с "Сексом в большом городе". Но если предположить, что это правда, вряд ли такой тщеславный дизайнер смог бы оставить свое имя не названным в подобном проекте.

Скорее всего, костюм из юбки и жакета все же является винтажным или сшитыми специально для фильма, также может быть, что неизвестный автор этого лука действительно вдохновлялся костюмом The Bar из коллекции New Look Кристиана Диора.

