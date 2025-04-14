В гламурном платье с от любимого дизайнера: вспоминаем один из самых красивых образов принцессы Дианы

Принцесса Диана / © Getty Images

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Принцесса Диана на протяжении многих лет сотрудничала с дизайнером Кэтрин Уокер, которая создавала для нее вечерние и деловые наряды. Многие из платьев, авторства этой женщины, являются одними из самых известных среди всего большого гардероба принцессы Уэльской.

14 апреля 1986 года принцесса Диана посетила гала-концерт в венском Бургтеатре во время визита в Австрию. В тот день она была одета в вечернее платье из атласа от Кэтрин Уокер. Наряд был также расшит пайетками, выполнен в облегающем силуэте, а также украшен глубоким декольте и оборками по центральному шву спереди. Рукава у платья были длинными, а на юбке был разрез до колена спереди.

Принцесса Диана / © Getty Images

Пайетки были пришиты брендом Jacob Schlaepfer, который как раз специализируется на таких тканях.

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Платье было частью большого группового заказа от Кэтрин Уокер примерно за месяц до предполагаемого государственного визита принцессы в Австрию. Диана так доверяла вкусу и суждениям Кэтрин, что в этот раз она даже не просила показать предварительные эскизы, а просто попросила ее выбрать и сшить платья.

Это чрезвычайно гламурное и сверкающее платье было единственным полностью расшитым пайетками образцом, вошедшим в гардероб принцессы 1980-х годов. Платье Диане явно нравилось, поскольку она его часто носила. Ее много раз фотографировали в нем, поскольку кроме Бургтеатра она появлялась этом наряде на благотворительном балу в Osterley House, а также премьере фильма Biggles в 1993 году.

В дальнейшем палатье было продано с аукциона Christie’s в 1997 года, а потом в 2013 году на аукционе Kerry Taylor за 80 тысяч фунтов стерлингов.

© Associated Press

В тот день Диана также надела пару серег в стиле 20-х годов, состоящих из изумрудных камней грушевидной формы, подвешенных на бриллиантовой цепочке-капельке в платине, которые были подарком от принца Чарльза по случаю ее 22-го дня рождения. На ней также было бриллиантовое ожерелье из свадебного набора, подаренного ей наследным принцем Саудовской Аравии, разработанного Asprey. В оригинале это колье было с сапфировой подвеской, но Диана заменила в этот раз ее бриллиантовой брошью в виде геральдического символа принца Уэльского (короны из которой выглядывает три страусиных пера) со съемной изумрудной подвеской. Первоначально это украшение было подарено принцессе Александре, впоследствии королеве-консорту, от дам Бристоля по случаю ее свадьбы с принцем Уэльским — будущим королем Эдуардом VII, в 1868 году. По традиции это украшение носят принцессы Уэльские, поэтому нем также появлялась Камилла, хотя этот титул не использовала публично.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images