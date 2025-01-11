В красном мини с бантом на груди: вспоминаем яркий образ принцессы Дианы для гала-ужина

Середина 90-х была временем, когда принцесса Уэльская особенно полюбила короткие платья, которые подчеркивали ее стройную фигуру.

Так в 1995 году для мероприятия в Париже - гала-ужина, организованного LVMH в поддержку больницы Грейт-Ормонд-стрит и Фонда Клода Помпиду - принцесса Диана выбрала ярко-красный наряд до колен.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Это было платье из коллекции Haute Couture осень-зима 1995 от французского дизайнера Кристиана Лакруа. Красное коктейльное платье было украшено шелковым атласным лифом с вырезом в форме сердца и большим бантом. Бретельки у платья были широкими, а лиц и юбка выполнены из разной ткани.

Диана также надела пару серег, состоящих из бриллиантов и рубинов, которые были выполнены в форме крыла и с каплями-кисточками. Это украшение - подарок, который она получила во время тура по странам Персидского залива в 1986 году.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Образ принцесса завершила любимой укладкой, макияжем, красным маникюром, а также красными атласными туфлями-лодочками и круглым клатчем, которым прикрывала вырез на платье, когда выходила из автомобиля - это был ее модный трюк, чтобы фотографы не могли заглянуть в ее декольте.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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