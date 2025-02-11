В лаконичном платье и старинной фате: как выглядела звезда "Голубой лагуны" Брук Шилдс в день свадьбы

Актриса с 1997 по 1999 год была замужем за знаменитым теннисистом Андре Агасси.
Актрисе Брук Шилдс сейчас 59 лет и она настоящая легенда в мире кино, ведь карьеру начала еще в детстве - с подачи матери работала ребенком-моделью, а также снималась в различных фильмах, среди которых была первая экранизация "Голубой лагуны".
Замужем она была дважды и первым мужем актрисы, которая в 90-х была очень популярной, стал не менее популярный спортсмен - теннисист Андре Агасси. Церемонию была частной, но папарацци все равно сделали множество фотографий молодоженов.
В день свадьбы невеста надела лаконичное атласное платье цвета слоновой кости, на котором не было декора. Оно включало корсет и длинную юбку. Также платье украшали широкие бретельки и декольте.
Наряд невеста тогда дополнила длинной старинной кружевной фатой от дизайнера Хайди Вайзель.
В руках Брук тогда держала нежный букет из ландышей, а ее волосы были собраны в высокую прическу.
Брак Брук и Андре не продлился долго - пара развелась в 1999 году. Вскоре она познакомилась со сценаристом, режиссером и продюсером Крисом Хенчи и а 2001 году они поженились. В этом браке у них родилось две дочери. Одна из них перешила это свадебное платье Брук и пошла в нем на выпускной бал.
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