В накидке со скорпионами: Элизабет Тейлор на вечеринке княгини Монако в своем культовом наряде

Этот наряд для нее был создан на заказ молодым Карлом Лагерфельдом.
В ноябре 1969 года под одной крышей встретились сразу две самые знаменитые и красивые женщины ХХ века - Элизабет Тейлор и княгиня Монако Грейс Келли. 15 ноября в отеле Hermitage состоялось очень необычное мероприятие - бал под названием Scorpion, который Грейс организовала по случаю своего 40-го дня рождения. Элизабет была среди приглашенных гостей на этом гламурном светском мероприятии, а сопровождал ее пятый муж Ричард Бертон.
Особенностью вечеринки было то, что княгиня Монако пригласила на нее людей с таким же знаком зодиака, как и у нее - Скорпион. Элизабет, поэтому просто повезло оказаться на мероприятии, ведь она родилась весной под знаком Рыбы, а ее муж как раз был Скорпионом.
Актриса в тот вечер появилась в длинном белом вечернем платье с декольте и драпировками, а также с сумочкой в руке. Дополнял ее образ огромный сверкающий бриллиант каплевидной формы на шее стоимость которого в то время была миллион долларов. Бриллиант был от бренда Cartier и Бертон купил его для своей жены двумя неделями ранее и преподнес у выходные перед вечеринкой Грейс.
Но не только огромный бриллиант на шее актрисы привлек всеобщее внимание, а и ее оригинальная тематическая накидка из тяжелого бархата. Автором этого изделия был Карл Лагерфельд, поскольку в те годы работал внештатным дизайнером для римского Модного дома Tiziani, под брендом которого накидка и выпущена. Это все было еще до того, как модельера пригласили работать в Chanel.
У этого изделия был капюшон, белая шелковая подкладка и аппликация в виде двух скорпионов спереди и одним на капюшоне.
Вечерняя накидка Tiziani Black Velvet Scorpio была продана на аукционе Christie's в 2011 году за 60 тысяч долларов.
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