В наряде фиолетового цвета: как выглядела 11-летняя Эмма Уотсон в день премьеры "Гарри Поттера"

Эмма Уотсон - одна из самых известных актрис в мире, а славу ей принесла роль в серии фильмов о Гарри Поттере, где она сыграла Гермиону Грейнджер. Ее дебют в этой роли состоялся в 2001 году, когда на экраны вышла первая часть саги "Гарри Поттер и философский камень".

Мировая премьера фильма состоялась 4 ноября 2001 года на Лестер-сквере в лондонском кинотеатре "Одеон", по этому случаю оформленного в виде школы Хогвартс. Эмма Уотсон, которой тогда было 11 лет, появилась перед камерами в фиолетовом наряде.

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

На девочке было длинное платье с короткими рукавами, которое она сочетала с ботильонами на каблуках, которые выполнены из фактурной кожи под рептилию, а также с боа. В руке молодая актриса держала небольшой клатч золотого цвета, а под тон своего образа сделала даже маникюр, ведь он был тоже фиолетовым.

В одном из интервью Эмма призналась, что в тот вечер была в восторге от своего образа, а готовила его вместе с мамой.

"Ого, это было нечто особенное", - рассказала актриса. "Это была моя первая премьера фильма, и мы с мамой планировали это несколько недель. Это не выглядит так, но мы много думали об этом. Кстати, я думала, что выгляжу потрясающе. Боже мой".

Эмма Уотсон / Фото: Getty Images

За последние годы ее стиль очень изменился и теперь актриса уже сотрудничает со стилистами, а также носит наряды от именитых дизайнеров.

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