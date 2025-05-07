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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В наряде из блошиного рынка: вспоминаем эффектный лук Николь Кидман для премьеры в 1999 году

Из-за выбора такого образа актриса тогда немного нервничала.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Николь Кидман и Том Круз

Николь Кидман и Том Круз / © Associated Press

Это сейчас Николь Кидман суперзвезда, с которой не только хотят сотрудничать всевозможные режиссеры, но и бренды. А в 90-х, когда платья ей приходилось покупать, актриса как-то решила сэкономить.

В 1999 году она снялась в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». В этой картине Николь сыграла со своим тогдашним мужем Томом Крузом и пришла с ним на премьеру этой картины в Лос-Анджелесе, которая состоялась 9 сентября. Кидман была одета в эффектный наряд бордового цвета, который включал легкий топ с халтером и завязкой на спине, а также мини-юбку со складками ткани.

Николь Кидман и Том Круз, 1999 год / © Associated Press

Николь Кидман и Том Круз, 1999 год / © Associated Press

Комплект выглядит эффектно и интересно, но он не от именитого бренда, как могло бы показаться. В тот же день просто на красной дорожке актриса рассказала журналисту Entertainment Tonight, которая похвалила ее лук, что свой бордовый костюм она купила на блошином рынке. Дизайнера этого наряда она не назвала. Возможно, комплект, относится к середине 1980-х годов. Том же в том же видео отметил, что из-за выбора наряда Николь немного нервничает.

Она дополнила образ босоножками на каблуках с открытым носком, завязанными вокруг щиколотки, и металлическим украшением на руке.

Николь Кидман, 1999 год / © Getty Images

Николь Кидман, 1999 год / © Getty Images

Хранит еще Николь этот наряд или нет — неизвестно.

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Credits

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман и Кит Урбан / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман

Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Getty Images

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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