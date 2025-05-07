- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды и мода
- Количество просмотров
- 104
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде из блошиного рынка: вспоминаем эффектный лук Николь Кидман для премьеры в 1999 году
Из-за выбора такого образа актриса тогда немного нервничала.
Это сейчас Николь Кидман суперзвезда, с которой не только хотят сотрудничать всевозможные режиссеры, но и бренды. А в 90-х, когда платья ей приходилось покупать, актриса как-то решила сэкономить.
В 1999 году она снялась в фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». В этой картине Николь сыграла со своим тогдашним мужем Томом Крузом и пришла с ним на премьеру этой картины в Лос-Анджелесе, которая состоялась 9 сентября. Кидман была одета в эффектный наряд бордового цвета, который включал легкий топ с халтером и завязкой на спине, а также мини-юбку со складками ткани.
Комплект выглядит эффектно и интересно, но он не от именитого бренда, как могло бы показаться. В тот же день просто на красной дорожке актриса рассказала журналисту Entertainment Tonight, которая похвалила ее лук, что свой бордовый костюм она купила на блошином рынке. Дизайнера этого наряда она не назвала. Возможно, комплект, относится к середине 1980-х годов. Том же в том же видео отметил, что из-за выбора наряда Николь немного нервничает.
Она дополнила образ босоножками на каблуках с открытым носком, завязанными вокруг щиколотки, и металлическим украшением на руке.
Хранит еще Николь этот наряд или нет — неизвестно.