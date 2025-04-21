В наряде небесного оттенка: вспоминаем очаровательный образ принцессы Дианы в луке от Chanel

Принцесса Диана / © Associated Press

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Весной 1997 года, менее чем за полгода до своей трагической гибели, принцесса Уэльская радовала поклонников своими образами и активно посещала многие мероприятия. В частности 21 апреля она побывала British Lung Foundation в Хэттон-Гарден, где ей вручат первую розы, названные в ее честь.

В тот солнечный день принцесса появилась в центре Лондона в небесно-голубом луке от Модного дома Chanel. Это был костюм, состоящий из классического приталенного жакета и юбки длиной выше колен.

Принцесса Диана в апреле 1997 года / © Getty Images

Этот твидовый наряд был из коллекции весна-лето 1997 года, а украшали его перламутровые пуговицы и бахрома.

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Образ она тогда дополнила золотыми серьгами с жемчужинами, бежевыми туфлями на каблуках от Chanel, а также своими любимыми часами от Cartier Tank Française из 18-каратного желтого золота, которые сейчас носит Меган Маркл. Принцесса несла в руке сумку Gucci «Kelly» цвета капучино с золотистой фурнитурой.

Принцесса Диана в апреле 1997 года / © Getty Images

Этот же костюм Диана носила месяцем ранее в марте на мероприятии в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Образ она тогда дополнила шляпкой заказанной у модиста Филипа Сомервилла.

Принцесса Диана в марте 1997 года / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Каннском кинофестивале, 1987 год / © Associated Press Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана, 1997 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана на Met Gala, 1996 год / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана / © Getty Images Принцесса Диана и принц Чарльз / © Getty Images Принцесса Диана, 1985 год / © Getty Images Принцесса Диана на премьере фильма / © Getty Images