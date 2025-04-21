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- Звезды и мода
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В наряде небесного оттенка: вспоминаем очаровательный образ принцессы Дианы в луке от Chanel
Этот наряд она явно любила, поскольку носила неоднократно.
Весной 1997 года, менее чем за полгода до своей трагической гибели, принцесса Уэльская радовала поклонников своими образами и активно посещала многие мероприятия. В частности 21 апреля она побывала British Lung Foundation в Хэттон-Гарден, где ей вручат первую розы, названные в ее честь.
В тот солнечный день принцесса появилась в центре Лондона в небесно-голубом луке от Модного дома Chanel. Это был костюм, состоящий из классического приталенного жакета и юбки длиной выше колен.
Этот твидовый наряд был из коллекции весна-лето 1997 года, а украшали его перламутровые пуговицы и бахрома.
Образ она тогда дополнила золотыми серьгами с жемчужинами, бежевыми туфлями на каблуках от Chanel, а также своими любимыми часами от Cartier Tank Française из 18-каратного желтого золота, которые сейчас носит Меган Маркл. Принцесса несла в руке сумку Gucci «Kelly» цвета капучино с золотистой фурнитурой.
Этот же костюм Диана носила месяцем ранее в марте на мероприятии в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Образ она тогда дополнила шляпкой заказанной у модиста Филипа Сомервилла.