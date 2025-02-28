В наряде от Chanel с цветами: как выглядела модель Поппи Делевинь в день своей свадьбы

У известной британской модели с аристократическими корнями Кары Делевинь есть две старшие сестры Хлоя и Поппи. Но если Хлоя малоизвестна, то вот Поппи частая гостья на светских мероприятиях, приемах и модных показах из-за чего ее часто называют "светской львицей". Поппи также неоднократно снималась в кино и сотрудничала с различными брендами как модель.

Сестры Делевинь - Хлоя, Поппи и Кара, 2014 год / Фото: Getty Images

В 2014 году Поппи вышла замуж за бизнесмена Джеймса Кука. Гламурная свадьба состоялась в лондонской церкви Святого Павла с приемом в Kensington Palace Gardens. Подружкой невесты была младшая сестра Поппи - Кара Делевинь, а среди гостей можно было увидеть много британских известных личностей, в частности бывшую участницу группы Spice Girls Джери Холлиуэлл и визажиста Шарлотту Тилбери.

Поппи в день свадьбы выбрала белое платье от Chanel необычного фасона, ведь оно состояло как будто из двух частей - мини-платья и длинной юбки со шлейфом. Наряд украшали аппликации из больших белых цветов.ьСвой свадебный наряд невеста-модель носила в сочетании с длинной фатой, лаконичными белыми туфлями и букетом с пионами.

Поппи Делевинь и Джеймс Кук, 2014 год / Фото: Getty Images

После роскошной свадебной церемонии в Лондоне пара отправилась на еще одну в Марокко. Там Поппи опять надела свадебное платье, но уже от Emilio Pucci, которое для нее создал дизайнер Питер Дандас.

Однако семейная идиллия не продлилась слишком долго - в 2022 году пара развелась. Поппи рассказала в подкасте Origins With Cush Jumbo, что у нее "всегда будут хорошие отношения" с Куком и добавила: "Там было много любви и уважения. Просто это больше не работало для нас. Я встретила его, когда мне было 20 лет, а 15 лет - это долгий срок..." - отметила Поппи, имея в виду, что они долго встречались до свадьбы. Делевинь также сказала: "Я думаю, что 15 лет быть с кем-то - это успех. И иногда этим вещам просто нужно прийти к концу. Когда это закончилось, это чувство было похоже на бурлящую свободу. Я снова почувствовала себя двадцатилетней".

Сейчас Поппи в отношениях с Арчи Кесвиком и 18 января они объявили, что ожидают первенца.

Поппи Делевинь / Фото: Getty Images

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