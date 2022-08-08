В наряде от неизвестно дизайнера: каким был коронационный образ королевы Иордании Рании

Рания - настоящий бриллиант пустыни. Она невероятно красивая женщина с отличным вкусом. Сегодня мы рассказываем об одном из главных платьев в ее жизни и том, кто его создал.

В 1999 году, буквально за две недели до своей смерти, король Иордании Хусейн ибн Талали называет своим приемником старшего сына от второго брака - Абдаллу II. Таким образом, после смерти отца, принц становится королем. На тот момент Абдалла II уже был шесть лет женат на простолюдинке - палестинке Рании Файсал аль-Яссин. В том же году, 9 июня, состоялась торжественная коронация Абдаллы II и его супруги.

Для главного дня в жизни Рания выбрала наряд от неизвестного на тот момент дизайнера - ливанца Эли Сааба. Таким образом, будущая королева поддержала бренд из Ближнего Востока.

Платье Рании было свободного фасона и выполнено из нежного бежевого оттенка. Нижняя часть платья была в виде сарафана из шелка, а свершу его украшала прозрачная накидка, богато расшитая бисером и пайетками в замысловатые флористические узоры. Рукава были немного расклешенными.

Рания и Абдалла II в день коронации, 1999 год / Фото: Getty Images

Наряд будущая королева дополнила бриллиантовой короной, бриллиантовыми массивными серьгами, обручальным кольцом и ярким макияжем. На груди у нее красовалась большая золотая брошь. Это платье было очень простым, но из-за вышивки свойственной бренду Elie Saab, запомнилось многим, ведь подчеркивало ее невероятную восточную внешность и демонстрировало хороший вкус.

Рания и Абдалла II в день коронации, 1999 год / Фото: Getty Images

Этот же образ, правда, немного в измененном виде королева надела в 2009 году, на 10 годовщину правления своего мужа.

То появление Рании в день коронации в этом наряде сделало Сааба звездой на Ближнем Востоке, а также положило начало многолетнему сотрудничеству королевы и модельера. Сейчас она часто заказывает вещи в его ателье для своих появлений на светских приемах, некоторые из них эксклюзивные, созданные в единственном экземпляре исключительно для нее.

Рания и Абдалла II в день коронации, 1999 год / Фото: Getty Images

А вот прорыв Сааба в Голливуде случился лишь через несколько лет, когда в 2002 году в его эффектном бордовом платье на красной дорожке "Оскара" появилась актриса Холли Берри. В тот вечер актриса победила в номинации "Лучшая женская роль".

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