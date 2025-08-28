В нем было 14 юбок с разными цветами синего: Лили Джеймс рассказала о платье Золушки, которое носила в фильме

Лили Джеймс / © Associated Press

Особое место в этой экранизации заняли костюмы над которыми работала Сэнди Пауэлл — трехкратная обладательница премии «Оскар». Она начала работать над концепциями образов персонажей почти за два года до начала основных съемок — летом 2013 года. Пауэлл говорила, что стремилась создать образ фильма XIX века, снятого в 1940-х или 1950-х годах.

Главным нарядом фильма стало голубое бальное платье. Оно было вдохновлено нарядом Золушки из мультфильма и копировало его цвет и фасон.

Наряды из фильма «Золушка» на выставке в Мадриде / © Getty Images

«Платье должно было выглядеть прекрасно, когда она танцует и убегает с бала. Я хотела, чтобы она словно парила, как акварель», — говорила Сэнди Пауэлл о своем творении.

Платье было сшито из более чем дюжины тончайших слоев ткани, корсета и нижней юбки. Для фильма было разработано девять вариантов платья Золушки, на каждый из которых ушло около 250 метров ткани и 10 тысяч кристаллов. Для того чтобы пошить только один наряд нужно було 18 швей и 500 часов работы.

Наряды из фильма «Золушка» на выставке в Мадриде / © Getty Images

Свои впечатления от платья озвучила и Лили Джеймс. В интервью изданию WhoWhatWear она рассказала, что была очень рада, что смогла носить этот наряд.

«Думаю, по прошествии 10 лет я могу с таким удивлением вспоминать это. Я чувствую себя безмерно гордой и такой счастливой. Что было удивительным — так это то, что сначала я надела его версию еще на пробах перед камерой, что просто безумие. То есть я уже была в этом платье, и слава Богу, что получила роль, потому что примерить его и потом знать, что не будешь носить, — это было бы настоящей пыткой.

Платье было сшито, кажется, из 14 слоев этого тонкого шелка разных оттенков синего. Когда я двигался, это было похоже на воду, и куда бы я ни шла, на меня всегда сопровождал вентилятор. Так что слои платья создавали эффект океана. И в то же время был такой прекрасный контраст с очень простым, классическим образом, который оставался верным классической сказке. Мне даже приходилось запрыгивать на лошадь и скакать в этом платье. Так что да, это был особенный опыт», — сказала актриса.