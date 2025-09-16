- Дата публикации
В образах от Armani: звезды церемонии "Эмми" почтили память знаменитого модельера
Церемония вручения престижной награды также запомнилась как вечер, на котором многочисленные звезды малого экрана вышли на красную дорожку в культовом бренде.
Модельер Джорджио Армани, который ушел из жизни 4 сентября, на протяжении своей карьеры одевал для светских мероприятий и красных дорожек самых известных и знаменитых людей мира. В его платьях появлялись голливудские актрисы, а также выходили замуж принцессы.
Во время 77-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе уже после кончины Армани, многие знаменитости решили надеть наряды от его бренда и отдать таким образом дань уважения модному наследию дизайнера.
Многие наряды от бренда были выполнены в черном цвете или с черными элементами.
«Для дизайнера чёрный — самый классический цвет, и в то же время самый требовательный… потому что чёрный раскрывает саму суть одежды», — сказал как-то дизайнер.