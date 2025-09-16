ТСН в социальных сетях

287
1 мин

В образах от Armani: звезды церемонии "Эмми" почтили память знаменитого модельера

Церемония вручения престижной награды также запомнилась как вечер, на котором многочисленные звезды малого экрана вышли на красную дорожку в культовом бренде.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Модельер Джорджио Армани, который ушел из жизни 4 сентября, на протяжении своей карьеры одевал для светских мероприятий и красных дорожек самых известных и знаменитых людей мира. В его платьях появлялись голливудские актрисы, а также выходили замуж принцессы.

Во время 77-й церемонии вручения премии «Эмми», которая прошла в Лос-Анджелесе уже после кончины Армани, многие знаменитости решили надеть наряды от его бренда и отдать таким образом дань уважения модному наследию дизайнера.

Многие наряды от бренда были выполнены в черном цвете или с черными элементами.

«Для дизайнера чёрный — самый классический цвет, и в то же время самый требовательный… потому что чёрный раскрывает саму суть одежды», — сказал как-то дизайнер.

Кристен Белл

Кристен Белл / © Associated Press

Кристен Белл / © Associated Press

Джесси Уильямс

Джесси Уильямс / © Associated Press

Джесси Уильямс / © Associated Press

Кери Расселл

Кери Расселл / © Associated Press

Кери Расселл / © Associated Press

Анна Саваи

Анна Саваи / © Associated Press

Анна Саваи / © Associated Press

Молли Гордон

Молли Гордон / © Associated Press

Молли Гордон / © Associated Press

Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Лесли Бибб

Лесли Бибб / © Associated Press

Лесли Бибб / © Associated Press

287
