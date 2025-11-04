- Дата публикации
В оттенках бордо и марсала: любимые осенние образы принцессы Уэльской Кейт
Как только наступает осенний сезон принцесса Уэльская Кэтрин достает из своего гардероба любимые луки в бордовых цветах и в оттенках марсала. Один из любимых приемов Кейт — монохромный стиль в одежде, который также любила покойная королева Елизавета II. Рассматриваем самые любимые луки принцессы в нарядах самого стильного осеннего цвета.
Одеваясь в бордовый цвет с головы до ног, принцесса Кейт демонстрирует настоящее искусство гармонично сочетать, пальто, костюмы, шляпы, сумки и обувь. Это все происходит, конечно, не без помощи королевского стилиста, и выглядит принцесса в таких образах просто потрясающе.
Платье-пальто Emilia Wickstead
Один из любимых брендов принцесса Уэльская носила, когда вместе с мужем принцем Уильямом встречала президента Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп в Виндзоре в сентябре 2025 года. Бордовое платье-пальто с поясом на талии от Emilia Wickstead Кэтрин сочетала с шляпой-таблеткой с вуалью от Jane Taylor, туфлями-лодочками Gianvito Rossi и сумкой от Chanel на золотой ручке.
Пальто от Alexander McQueen
В декабре 2024 года принцесса Кейт приветствовала эмира Катара во время его государственного визита в Великобританию и выбрала для появления на публике пальто в оттенке марсала от Alexander McQueen. Наряд отличался фирменным двубортным кроем и косыми карманами. Кэтрин дополнила его кожаными сапогами Gianvito Rossi цвета мерло, стеганой сумкой Chanel и перчатками Cornelia James.
Брючный костюм Roland Mouret
В гардеробе принцессы Уэльской есть и брючные костюмы в таких оттенках. В одном из них от бренда Roland Mouret Кейт приехала на прием в честь сборной Англии по регби на колясках в Хэмптон-корт в январе 2023 года, в Лондоне. Тогда принцесса дополнила свой образ молочно-белым трикотажным джемпером и туфлями-лодочками из замши, подобранными в цвет костюма.
Этот же костюм принцесса Кейт носила во время поездки с принцем Уильямом в Бостон в 2022 году.
Платье-пальто Eponine London
Этот наряд Кэтрин носила на рождественский концерт Together Christmas в 2022 году, дополнив его любимыми туфлями-лодочками Gianvito Rossi, замшевыми перчатками и клатчем в тон из змеиной кожи.
Это тоже любимчик принцессы, его она носила неоднократно, в том числе и на первую годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II.
Платье-плисе Karen Millen
Кэтрин носила его во время визита в Бирмингем в 2023. Платье красивого осеннего оттенка, которое сверху выглядело, как тренч, а его подол был плиссированным, принцесса сочетала с туфлями от Gianvito Rossi. Тогда принцесса Уэльская посещала город, чтобы встретиться с будущими творческими лидерами и оценить многообразие местной культуры. А от ее образа невозможно было отвести взгляд.