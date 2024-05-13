В платье-рубашке и желтых босоножках: Крисси Тейген продемонстрировала стройные ноги на улицах Лос-Анджелса

38-летняя американская экс-модель коротким нарядом подчеркнула красивые ноги.
В объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса попала Крисси Тейген. Модель выглядела красиво.
На ней было короткое белое платье-рубашка в карамельную полоску с завязанным узлом на животе и расстегнутыми пуговицами на манжетах и в зоне декольте. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Крисси.
Аутфит она дополнила желтыми босоножками на шпильках и светло-бежевой сумкой на золотой цепочке.
Тейген распустила волосы, надела на лицо массивные солнцезащитные очки, губы накрасила помадой шоколадного оттенка и сделала фиолетовый маникюр.
Напомним, Крисси Тейген на 30-й ежегодный гала-концерт 30th annual Accessories Council ACE Awards Gala в Нью-Йорке появилась в эффектном "голом" бежевом платье со шлейфом.
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