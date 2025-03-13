В платье с открытыми плечами: как выглядела в день свадьбы внучка модельера Эльзы Скиапарелли

К сожалению, ее свадебный образ был создан не Домом Schiaparelli, но платье настолько вневременное, что актуально и сегодня.

Обычно о Эльзе Скиапарелли говорят как о легендарном модельере, которая прославилась на весь мир своим необычным подходом к искусству и моде, но мало кто вспоминает о ее семье. У Эльзы была только одна дочь Мария Луиза Ивонна Радха и две внучки Мариса и Берри Беренсон. В 29 лет Мариса и ее тогдашний бойфренд решили поженится. Свадьба состоялась в ноябре 1976 года, а избранником представительницы известной семьи стал бизнесмен Джеймс Рэндалл.

Мариса Беренсон / Фото: Getty Images

На вечеринке женщины присутствовали такие знаменитости как Энди Уорхол и Марго Хемингуэй, а свадебный наряд невесты был совершенно не стандартным, ведь она надела платье с открытыми плечами, пышной юбкой и потрясающими широкими рукавами с кружевом. Ее платье было от Модного дома Valentino.

Мариса Беренсон / Фото: Getty Images

Образ Мариса дополнила объемными локонами, которые уложила на один бок, большой цветочной композицией в волосах, а также многослойным колье из жемчуга на шее и серьгами в ушах.

Мариса Беренсон / Фото: Getty Images

В этом браке у пары родилась дочь и они разошлись. Брак был окончательно завершен в 1978 году. Ее вторым мужем был Аарон Ричард Голуб, адвокат, за которого она вышла замуж в 1982 году и развелась в 1987 году.

Мариса, как и ее знаменитая бабушка, человек искусства и мира моды. Она начала работать моделью в подростковом возрасте и добилась известности в 1960-х годах. Она неоднократно появлялась на обложках Vogue и других изданий, среди которых было и Time. Мариса на пике своей популярности получила прозвище "Королева сцены" за ее частые появления в ночных клубах и других общественных местах, а Ив Сен-Лоран окрестил ее "девушкой семидесятых". Также она много снималась в кино и за свою работу получила признание.

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