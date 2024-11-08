В платье за 10 долларов на "Оскар": сенсационный наряд молодой Вайноны Райдер из комиссионного магазина

Это был уникальный случай и, вероятно, один из самых дешевых нарядов в истории этой церемонии.

В 1994 году Вайноне Райдер было всего 22 года, но она уже успела зарекомендовать себя как успешная актриса и получить свою первую номинацию на "Оскар" за фильм "Эпоха невинности". Пик популярности Райдер совпал с развитием ее стиля и вкусов, поэтому многие тогда с нетерпением ждали появления актрисы на красной дорожке 66-й церемонии, ожидая, что она наденет что-то готическое.

В те годы актриса в основном выходила в свет в черных платьях, носила немного гранжевый стиль и короткие стрижки. Поэтому каким удивлением было то, что выбрала она совершенно противоположный своим предпочтениям наряд - белоснежное длинное платье.

Наряд был немного в стиле флэппер - полностью расшит бисером, имел тонкие бретельки и декольте. На юбке его украшал разрез спереди и длинная бахрома из бисера, который эффектно и грациозно двигался, когда она шла.

Вайнона Райдер / Фото: Getty Images

Легенда гласит, что Вайнона купила это винтажное платье с бисером в комиссионном магазине Lily et Cie всего за 10 долларов. Поэтому неизвестно, что это за бренд, как и то, сколько лет наряду.

Вайнона Райдер / Фото: Getty Images

Платье она тогда дополнила мягкой шалью, белыми туфлями на каблуках и украшениями - колье с бриллиантами и браслетом с жемчугом.

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