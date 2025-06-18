В романтических платьях и красивых шляпках: вспоминаем все образы принцессы Кейт из Royal Ascot

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

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Ежегодно королевская семья посещает Royal Ascot — это знаменитые скачки, которые помимо забега на ипподроме славятся и строгим дресс-кодом, которого должны придерживаться даже члены королевской семьи. Принцесса Кейт, несмотря на то за замужем на принцем Уильямом с 2011 года, не частая гостья этого мероприятия, поэтому каждое ее появление Royal Ascot вызываем много внимания, эмоций и интереса.

Поскольку Royal Ascot в самом разгаре в Великобритании, предлагаем вспомнить наряды Кейт на этом знаменитом и красочном мероприятии.

2016 год

Для своего первого появления на скачках Кейт выбрала белоснежное платье от Dolce & Gabbana. Это был наряд миди с длинными рукавами и подчеркнутой талией. Образ она тогда дополнила бежевыми туфлями-лодочками от Gianvito Rossi, клатчем от L.K.Bennett и серьгами от Kiki Mcdonough с топазами и жемчугом.

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Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Также на голове у Кейт была очаровательная шляпка с розой, которую для нее создал бренд Jane Taylor.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2017 год

В тот раз она опять выбрала кружевной образ, но уже от своего любимого бренда McQueen. Это было платье ниже колен и с высокой горловиной.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Талия была подчеркнута, а в качестве аксессуаров принцесса выбрала туфли от Gianvito Rossi, которые носила годом ранее, клатч от Loeffler Randall и милую шляпку от Bespoke Hat, которая тоже была украшена цветами.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2019 год

Для своего третьего появления на скачках тогдашняя герцогиня Кембриджская надела светло-голубой костюм от Elie Saab, который состоял из юбки миди и блузы с прозрачными рукавами. У наряда бала также лента на шее, которую Кейт завязывала в бант.

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Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Этот образ в голубых тонах она дополнила серьгами от Kiki Mcdonough с топазами, широкополой шляпой с большими цветами от Philip Treacy и туфлями-лодочками Gianvito Rossi. Также в руках Кэтрин можно было увидеть клатч от Elie Saab.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2022 год

Очень ярким и милым было платье Кейт от Alessandra Rich, которое она сочетала с широкополой шляпой от Sally-Ann Provan. Головной убор был коричневого цвета и украшен большими белыми цветами. Оттенок шляпки сочетался с ее коричневыми туфлями от Gianvito Rossi. У платья Кейт были длинные рукава, а также много деталей, например, пояс с пряжкой, рюша на плече, декоративные пуговицы.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Getty Images

Из драгоценностей она решила надеть серьги-подвески из жемчуга и бриллиантов принцессы Дианы.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

2023 год

Одним из самых ярких образов принцессы было ее красное легкое платье от McQueen с длинными рукавами и V-образными декольте.

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Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Этот прекрасный наряд она дополнила шляпой Philip Treacy с цветами, золотыми серьгами от Sezane и туфлями с ремешками от Jennifer Chamandi. Что касается сумочки, то Кейт дополнила красный ансамбль клатчем от Hermes.

Принцесса Кейт на Royal Ascot / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Getty Images Принцесса Уэльская / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Getty Images