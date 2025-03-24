В сари с золотом: как выглядела в день свадьбы модель Кендра Спирс, ставшая арабской принцессой

Пара уже не вместе, но предлагаем посмотреть, как они выглядели и что носили в день своей свадьбы.

Американская модель Кендра Ирен Спирс начала свою карьеру в 2008 году и успела поработать с такими известными брендами как Gucci, Christian Lacroix, Lanvin, Hermès и Valentino, также она появлялась на обложках многих глянцев, в частности изданиях Vogue и Elle, и была лицом нескольких рекламных кампаний.

В мире моды ее называли "следующая Синди Кроуфорд" - отчасти из-за ее отличительной родинке над верхней губой. Когда ее карьера была на своем пике, Кендра много путешествовала и посещала различные мероприятия и таким образом встретила своего будущего мужа - принца Рахима Ага-хана (ныне Ага-хан V) - ​​старшего сына Ага-хана IV. Их свадьба состоялась в замке Бельрив в Швейцарии.

Кендра Ирен Спирс и Рахим Ага-хан / Фото: Getty Images

В день свадьбы невеста выглядела сказочно и идеально - она надела традиционное сари цвета слоновой кости и золотой вышивкой, которое дополняли изящные украшения, босоножки телесного цвета и лаконичная прическа. Также нельзя не отметить и потрясающие украшения с бриллиантами, которые она носила - серьги и колье.

Сальва Ага-хан под прицелом папарации / Фото: Getty Images

После замужества Кендра приняла ислам и взяла имя Сальва, что на арабском означает "утешение". У нее и принца Рахима родилось двое сыновей. Однако брак пары не был крепким и они развелись в 2022 году.

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