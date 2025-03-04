В шляпе и платье с вышивкой: как выглядела в день свой свадьбы 19-летняя внучка Эрнеста Хемингуэя

Марго Луиза Хемингуэй - была американской супермоделью, актрисой и внучкой известного писателя Эрнеста Хемингуэя. В 1970-х годах она сделала потрясающую карьеру модели и сотрудничала с различными брендами, а также появляясь на обложках многих популярных журналов, включая Cosmopolitan, Elle, Harper's Bazaar, Vogue и Time.

Впервые замуж она вышла совсем юной - в 19 лет. Представительница известной семьи познакомилась со своим будущим мужем - Эрролом Уэтсоном - в Нью-Йорке, в отеле Plaza, когда была в командировке. Он был старше Марго на 14 лет. Через четыре месяца спустя она переехала из Айдахо в Нью-Йорк, чтобы жить с Уэтсоном в доме, который принадлежал даже не ему, а богатой светской львице Глории Вандербильт.

Марго Хемингуэй и Эррол Уэтсон / Фото: Getty Images

"Мы остановились в отеле Plaza, и именно там я встретил Эррола. Он постучал в дверь моего номера с розой и бутылкой шампанского, и я влюбилась. Он был симпатичным и казался человеком мира", - говорила Марго.

В день свадьбы, которая состоялась в Париже, 21 июня 1975 года, Марго надела лаконичное белое платье с длинными рукавами, высокой горловиной и рюшами.

Марго Хемингуэй / Фото: Getty Images

Хотя наряд был довольно простым, на нем все же можно заметить мелкую вышивку Ришелье.

Марго Хемингуэй и Эррол Уэтсон / Фото: Associated Press

Образ невесты также дополнила широкополая шляпа украшенная цветами и вуалью, а также лаконичные серьги, макияж и прическа.

Марго Хемингуэй и Эррол Уэтсон / Фото: Associated Press

Затем в Париже пара устроила роскошную вечеринку в честь своей свадьбы. Для праздника Марго переоделась в кардинально другой наряд - на ней было легкое шифоновое платье с глубоким декольте и шарфом на шее.

Марго Хемингуэй / Фото: Getty Images

Волосы невеста украсила цветами.

Марго Хемингуэй и Эррол Уэтсон / Фото: Getty Images

Брак пары не продлился долго и уже через 2,5 года они развелись.

"Мы ездили на вечеринки в стиле black tie на автобусе, а потом Эррол устраивал так, что мы возвращались домой на чьем-то лимузине. Он держал мое имя в прессе и познакомил меня с людьми, которые организовали мой миллионный контракт. [...] Я зарабатывала ужасно много денег, пока мы были женаты, а Эррол их тратил. Мы много ссорились, потому что он, казалось, никогда не мог удержаться на работе, кроме как давать мне советы по важным вопросам, таким как мой гардероб. Я думаю, он всегда был придурком, но я этого не знала", - сказала она в интервью.

Затем она вышла замуж еще раз. В канун Нового года 1979 года Марго Хемингуэй вышла замуж за французского кинорежиссера Бернара Фошера. Она развелась с ним в 1985 году после шести лет брака. На протяжении многих лет женщина страдала от алкоголизма и проблем с наркотиками и ментальным здоровьем, которые в результате привели ее к гибели. 1 июля 1996 года, в возрасте 42 лет, Хемингуэй была найдена мертвой в своей квартире в Санта-Монике, причиной смерти назвали самоубийство.

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