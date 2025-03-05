В шляпе и скромном костюме: каким был свадебный образ французской модели-аристократки Инес де ля Фрессанж

Ее утонченный свадебный наряд вне времени, поскольку он был образцом стиля в 90-х и не теряет своей актуальности и сегодня.

Не все невесты мечтают в день свой свадьбы надеть пышное платье, некоторые отдают предпочтение более скромны символичным нарядам. Таким был образ и французской супермодели Инес де ля Фрессанж.

Она родилась в аристократической французской семье, а карьеру модели начала в 1970-х в 17 лет. Она много сотрудничала с различными брендами, появлялась на обложках многих изданий, а также вошла в историю моды как первая модель, которая подписала эксклюзивный контракт с Модным домом Chanel и стала музой Карла Лагерфельда.

Инес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Замуж она вышла в 1990 году за Луиджи д'Урсо - итальянского дворянина и бизнесмена. Они расписались в мэрии прованской коммуны Тараскона. На невесте в день свадьбы было скромное белое мини-платье, которое она носила в сочетании с блейзером цвета овсянки и широкополой шляпой, украшенной фатой, а также с перчатками.

Инес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Элегантный наряд модели-аристократки был от бренда Yves Saint Laurent. Завершали ее образ золотые браслеты на запястьях, лаконичные бриллиантовые серьги в ушах, туфли без каблуков с Т-образными ремешками, а также букет цветов.

Инес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images

Брак пары продлился 16 лет. В 2006 году Луиджи д'Урсо скончался от сердечного приступа. У них в отношениях родилось две дочери - Нин и Виолетта. После смерти мужа Инес активно поддерживала ее близкая подруга - принцесса Монако Каролина, которая также является крестной матерью для дочерей модели.

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