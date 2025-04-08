В уникальном наряде от Gucci: что известно об эффектном красном платье, которое примеряла Тина Кароль

TikTok Тины Кароль

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В своем TikTok Тина Кароль показала поклонникам видео, в котором примеряет архивное красное платье от бренда Gucci. Локация в ролике — Albright Fashion Library — место где знаменитости могут арендовать дизайнерские наряды и аксессуары. Согласно The Hollywood Reporter, в этой «библиотеке моды» хранится около 20 000 предметов одежды.

В этом месте наряды брали для красных дорожек такие звезды как Бейонсе, Сидни Суини, Леди Гага и Энн Хэтэуэй. Тина Кароль же пришла сюда, чтобы подобрать образ для своего выступления в Америке.

TikTok Тины Кароль

Красное платье, которое Кароль надела, было создано для коллекции прет-а-порте весна-лето 2005 года, а на подиуме его демонстрировали в 2004 году во время Недели моды в Милане.

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TikTok Тины Кароль

Это первая коллекция бренда Gucci после того, как Модный дом покинул модельер Том Форд. Платье было разработано Алессандрой Факкинетти, которая в то время работала в компании и была назначена на место Форда. Платье сшито из 100% легкого и мягкого шелка, имеет характерный вырез и оригинальное декольте, также у него открытая спина, которую украшает 4 горизонтальные бретели, которые все имеют отдельные застежки на кнопки.

TikTok Тины Кароль

TikTok Тины Кароль

По обеим сторонам юбки есть небольшие разрезы с кисточками и перьями. На подиуме это платье демонстрировала канадская модель Мария Двирник, которая родилась в Украине.

Модель Мария Двирник на подиуме в Милане, 2004 год / © Getty Images

Поэтому платье, которое надела Тина — действительно редкое архивное изделие, относящееся к одной из немногих и единственных коллекций Факкинетти для Gucci. В скором времени ее на посту сменила Фрида Джаннини.

На некоторых сайтах наряд продают за почти три тысячи долларов.

Скриншот из сайта 1stDibs

Мы же нашли несколько похожих изделий, которые носили знаменитости. В частности наряд схожего дизайна в 2005 году надевала актриса Миша Бартон.

Миша Бартон / © Getty Images

Немного похожим на платье Тины был и наряд Николь Кидман для красной дорожки 9-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Вот только на платье Николь было более приталенным. Это наряд от Gucci из коллекции 2003 года.

Николь Кидман / © Getty Images

А вот австралийская актриса Рада Митчелл носила в 2005 году именно такое платье как примеряла Кароль. В этом наряде она появилась на премьере фильма «Мелинда и Мелинда».

Рада Митчелл / © Getty Images