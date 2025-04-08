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- Звезды и мода
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В уникальном наряде от Gucci: что известно об эффектном красном платье, которое примеряла Тина Кароль
Платье, которое надела Тина — редкое архивное изделие.
В своем TikTok Тина Кароль показала поклонникам видео, в котором примеряет архивное красное платье от бренда Gucci. Локация в ролике — Albright Fashion Library — место где знаменитости могут арендовать дизайнерские наряды и аксессуары. Согласно The Hollywood Reporter, в этой «библиотеке моды» хранится около 20 000 предметов одежды.
В этом месте наряды брали для красных дорожек такие звезды как Бейонсе, Сидни Суини, Леди Гага и Энн Хэтэуэй. Тина Кароль же пришла сюда, чтобы подобрать образ для своего выступления в Америке.
Красное платье, которое Кароль надела, было создано для коллекции прет-а-порте весна-лето 2005 года, а на подиуме его демонстрировали в 2004 году во время Недели моды в Милане.
Это первая коллекция бренда Gucci после того, как Модный дом покинул модельер Том Форд. Платье было разработано Алессандрой Факкинетти, которая в то время работала в компании и была назначена на место Форда. Платье сшито из 100% легкого и мягкого шелка, имеет характерный вырез и оригинальное декольте, также у него открытая спина, которую украшает 4 горизонтальные бретели, которые все имеют отдельные застежки на кнопки.
По обеим сторонам юбки есть небольшие разрезы с кисточками и перьями. На подиуме это платье демонстрировала канадская модель Мария Двирник, которая родилась в Украине.
Поэтому платье, которое надела Тина — действительно редкое архивное изделие, относящееся к одной из немногих и единственных коллекций Факкинетти для Gucci. В скором времени ее на посту сменила Фрида Джаннини.
На некоторых сайтах наряд продают за почти три тысячи долларов.
Мы же нашли несколько похожих изделий, которые носили знаменитости. В частности наряд схожего дизайна в 2005 году надевала актриса Миша Бартон.
Немного похожим на платье Тины был и наряд Николь Кидман для красной дорожки 9-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Вот только на платье Николь было более приталенным. Это наряд от Gucci из коллекции 2003 года.
А вот австралийская актриса Рада Митчелл носила в 2005 году именно такое платье как примеряла Кароль. В этом наряде она появилась на премьере фильма «Мелинда и Мелинда».