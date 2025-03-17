В ярком коротком платье и шляпе: рассматриваем веселый свадебный образ актрисы Эммы Томпсон из 80-х

Все любят красивые свадьбы знаменитостей и ожидают увидеть на них роскошные платья, цветы и украшения, но не все публичные люди хотят такого размаха на своем празднике и часто выбирают совершенно неожиданные для поклонников образы. Одних из таких неординарных личностей была актриса Эмма Томпсон - обладательница двух "Оскаров", двух "Золотых глобусов" и двух премий BAFTA. Также поттероманы могут помнить ее по роли Сивиллы Трелони в серии фильмов о Гарри Поттере.

20 августа 1989 года она впервые вышла замуж. Избранником известной британской актрисы стал Кеннет Брана - тоже актер. До свадьбы пара встречалась некоторое время, поскольку познакомились они в 1987 году во время съемок телесериала Fortunes of War.

Эмма Томпсон и Кеннет Брана / Фото: Getty Images

В день свадьбы, которая состоялась в Лондоне, Эмма надела необычный наряд, совсем не похожий на платье невесты. На актрисе был яркий наряд состоящий из корсетного топа с расклешенными рукавами, лентами и завязками, а также пышной юбки в цветочный принт. Туфли актрисы были в тон ее наряда, а также лук завершала шляпка-таблетками с фатином и перьями.

Эмма Томпсон и Кеннет Брана / Фото: Getty Images

Британская пресса окрестила Эмму и Кеннета "золотой парой", их отношения получили значительное освещение в СМИ. Однако брак не был счастливым и уже в сентябре 1995 года они объявили о своем расставании. В своем заявлении, которое было опубликовано в New York Times, говорилось, что причиной расставания стали плотные рабочие графики обоих, но позже выяснилось, что у Кеннета был роман с актрисой Хеленой Бонэм Картер, которая, кстати, тоже сыграла в "Гарри Поттере".

В одном из интервью Эмма призналась, что ее эмоциональное состояние в то время можно было сравнить с "разбитой посудой" и что именно ее нынешний муж Грег Уайз "собрал осколки и сложил их вместе". В этих отношениях у Эммы родилась дочь Гайа, а в 2003 году они с Грегом поженились.

Эмма Томпсон, ее муж и дочь / Фото: Associated Press

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