«Вам придется вернуться в надлежащей одежде»: история женщины, которую выгнали из суда за брюки

Лоис Рабинович, 1960 год / © Associated Press

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9 августа 1960 года 28-летняя Лоис Рабинович, недавно вышедшая замуж секретарша, пришла в суд в Нью-Йорке, чтобы оплатить 10-долларовый штраф за своего работодателя. Его обвинили в превышении скорости на дороге East River Drive.

Сегодня это кажется обычной формальностью, но 66 лет назад Лоис не смогла выполнить это поручение из-за своего внешнего вида. Она была одета в обтягивающие брюки, и именно это стало проблемой.

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Судья по имени Эдвард Д. Каяццо отказался принять у нее деньги, писала газета The New York Times.

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«Вы понимаете, что находитесь в зале суда в брюках?» — спросил он и заявил: «Я не могу указывать вам, как одеваться дома или на улице, — продолжил он, — но вполне могу сказать, как следует одеваться в суде. Суд заслуживает уважения и достоинства. Вы привлекательная женщина. В платье вы были бы ещё красивее; вместо этого вы пришли сюда как мужчина. Я так остро на это реагирую, потому что ставлю женственность на высокий пьедестал, и меня задевает видеть, как женщины сами себя с него сбрасывают».

Судья приказал Рабиновиц вернуться на следующий день — в платье — чтобы заплатить штраф.

Тем временем муж Лоис, Ирвинг, с которым она состояла в браке всего две недели, задержался, паркуя автомобиль. Когда он наконец пришёл, судья разрешил ему заплатить штраф за жену, но на этом дело не закончилось, поскольку Каяццо решил сделать замечание и Ирвингу: «Как вы могли позволить своей жене иметь наглость прийти в суд в таком наряде? Если бы это была моя жена, я бы отказался выходить с ней, если бы она так оделась», — сказал судья. А затем добавил: «Начинайте уже сейчас немного её ограничивать, иначе потом будет слишком поздно».

В суд вызвали репортеров, а Лоис сфотографировали в том самом «непристойном» наряде, который она носила в тот день.

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Лоис Рабинович, 1960 год / © Associated Press

Сегодня эти слова звучат почти сюрреалистично, но в своё время они отражали весьма распространённое представление о том, какой должна быть «правильная» женщина.

В книге «When Everything Changed: The Amazing Journey of American Women from 1960 to the Present» («Когда всё изменилось: удивительный путь американских женщин с 1960 года до наших дней»), опубликованной в 2009 году, журналистка The New York Times Гейл Коллинз назвала слова Каяццо своеобразным, запутанным выражением старой идеи о различии мужских и женских ролей.

«Поскольку о Каяццо не было известно ни одного случая, когда он выгонял мужчин за то, что те приходили в суд в рабочих комбинезонах или спортивных кофтах, было очевидно: на самом деле спор велся не о достоинстве суда и не о правилах дресс-кода. Речь шла о месте женщины в мире», — пишет журналистка. «Это была запутанная формулировка старой, классической идеи о различии мужских и женских ролей: женщина не должна была „носить штаны“ — ни в семье, ни где-либо еще. Зато ей разрешали стоять на пьедестале».

Именно с истории Лоис Рабинович Коллинз начинает свою книгу — чтобы показать, насколько стремительно менялось положение американских женщин в бурные 1960–1970-е годы.

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«Убеждение, что место женщины — дома, что она слабее мужчины и на самом деле не приспособлена к жизни в обществе, — писала Коллинз. — Эти представления существовали тысячи лет, а при моей жизни были разрушены. Меня до сих пор поражает сама мысль об этом».

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