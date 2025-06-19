Вдохновленное образом принцессы Дианы: что известно о свадебном платье Мэрайя Кери и почему она надевала его дважды

Мэрайя Кери / © Associated Press

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Когда певица Мэрайя Кери выходила замуж впервые, она однозначно вдохновилась образом принцессы Дианы для создания своего свадебного платья, что даже подтверждала модельер Вера Вонг, которая это платье создала.

«Это была эпоха принцессы Дианы, и она была очень тронута и под влиянием этой свадьбы. Я также знала Мэрайю и знала ее мужа в то время, Томми Моттолу, и они хотели действительно отпраздновать на полную. Я думаю, что шлейф был около 22 футов (около 6,5 метров — ред.); он был очень похож на Дианыйн в Вестминстерском аббатстве. Она хотела такой же помпезности, торжественности, романтики и объема. Она действительно хотела выглядеть как принцесса, и это была просто одна из тех свадеб, которая была действительно сказкой в ​​смысле масштаба — и я имею в виду не только платье, но и празднование, ужин после него и все остальное. Это был рок-н-ролл… или рок-н-королевский», — говорила Вонг.

Мэрайя Кери / © Associated Press

Платье стоило 25 тысяч долларов у него была опущенная линия плеча, пышная юбка, расшитый бисером корсет и бант на спине. Образ невеста также дополнила тиарой, объемной прической и очень длинной фатой. Шлейф был настолько длинным, что Мэрайи помогали его нести шесть помощников.

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© Getty Images

Однако, как и в случаи принцессы Дианы, сказочное платье не принесло удачу браку. Роман Мэрайи закончился в 1997 году — они с первым мужем развелись.

Мэрайя Кери / © Associated Press

Но платье певица сохранила. Кто бы мог подумать, что спустя много лет она наденет этот наряд повторно. В 2005 году Мэрайи снова надела это платье для своего музыкального клипа снятого на хит We Belong Together.

«Свадебное платье было оригинальным платьем Vera Wang, которое я надевала некоторое время назад, и которое я носила по определенному случаю, и оно хранилось на складе, и когда мы придумали концепцию для видео, в котором был элемент свадьбы, я сказала: “Ну, у меня есть мое старое свадебное платье”. Оно все еще ценно для меня, потому что я не могу поверить, что я когда-то была замужем, но что поделать, конец истории. И я знала, что мы не сможем получить потрясающее платье за ​​два дня, поэтому я просто достала это платье со склада — у него 27-футовый шлейф, и оно было просто расшито вручную бисером и прочим, поэтому я подумала, что мы могли бы использовать его с пользой», — рассказала сама певица о наряде.