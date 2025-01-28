Вдохновляется невесткой короля: похожие образы Иванки Трамп и принцессы Кейт

Иванка Трамп, похоже, черпает вдохновение для своих образов у принцессы Уэльской Кейт. Некоторые ее аутфиты уж очень напоминают нам образы жены будущей королевы-консорта Великобритании.

Заимствование королевского стиля не является чем-то беспрецедентным. К примеру, у Мелании Трамп и Меган Маркл тоже много общего в стиле. Мы собрали некоторые выходы Иванки Трамп и принцессы Уэльской Кэтрин, чтобы вы могли сами увидеть, сравнить и оценить луки.

Обе любят бежевый

Иванка выбрала бежевое пальто Oscar de la Renta с цветочной аппликацией, приехав в таком наряде на церемонию возложения венков на Арлингтонском национальном кладбище 19 января 2025 года в Арлингтоне, в преддверии инаугурации ее отца Дональда Трампа в Вашингтоне на следующий день.

Иванка Трамп и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская носила бежевое пальто Max Mara в сочетании с бежевым свитером и юбкой миди, а также туфлями-лодочками на каблуках во время визита в общественный центр «The Street» 3 ноября 2022 года в Скарборо.

Носят красное пальто с бантом

Иванка Трамп надела красное длинное пальто с большим бантом на груди от Suzannah London, которое для нее сшили по индивидуальному заказу из красного итальянского шерстяного крепа, приехав в нем на Национальную молитвенную службу в Вашингтонском национальном соборе в январе 2025 года.

Иванка Трамп и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт носила красное пальто с бантом от Catherine Walker на свой рождественский концерт Together at Christmas в декабре 2021 года в Вестминстерском аббатстве.

И похожие шляпы-таблетки

В день инаугурации президента США Дональда Трампа его дочь Иванка появилась в изумрудном костюме с юбкой и жакетом, который дополнила соответствующей шляпой, сумкой Lady Dior и черными туфлями на каблуках. Образ получился невероятно стильным и утонченным.

Иванка Трамп и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Изумрудный – один из любимых цветов принцессы Уэльской Кейт, а в похожей шляпе-таблетке публика видела принцессу на рождественской прогулке в Сандрингеме в декабре 2023 года.

Выбирают белое платье для бала

На инаугурационном балу в Вашингтоне Иванка Трамп появилась в белом платье без бретелек от Модного дома Givenchy. Наряд был украшен черной цветочной вышивкой и имел пышную юбку с черным асимметричным подолом с рюшами. Говорят, вдохновение Иванка нашла в стиле знаменитой Одри Хепберн.

Иванка Трамп и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт носила белое платье без бретелек на 76-ю церемонию вручения кинопремии BAFTA в Лондоне. В тот день она появилась в Королевском фестивальном зале в платье, сшитом на заказ, на одно плечо от Alexander McQueen, которое дополнила длинными черными перчатками, бархатным клатчем от Jimmy Choo и золотыми туфлями Aquazzura, а также массивными каскадными серьгами от Zara.

И вечную классику – черное без бретелек

Иванка Трамп носила черное классическое платье в пол без бретелек на ужин в Mar a Lago 11 февраля 2017 года в Палм-Бич, во Флориде. Наряд подчеркивал безупречную фигуру Иванки, а дополнила она его босоножками на каблуках с открытыми носами и маленьким прямоугольным клатчем.

Иванка Трамп и принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская прибыла в черном вечернем платье в пол с открытыми плечами от Roland Mouret показ фильма "Лучший стрелок: Мэверик" на Лестер-сквер в Лондоне. В качестве аксессуаров Кейт выбрала серьги-подвески с бриллиантами Tsar Star от Robinson Pelham, черный бархатный клатч-коробку от Alexander McQueen и черные туфли-лодочки Prada.

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