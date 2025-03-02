Вдохновляется свекровью: как Меган Маркл копирует стиль принцессы Дианы

Меган Маркл утверждала, что до замужества с принцем Гарри она мало что знала о королевской семье, и о принцессе Диане, однако успешно подражала своей будущей свекрови уже тогда. Мы собрали для вас несколько образов, которые идентичны или очень похожи, которые герцогиня Сассекская демонстрировала на публике.

Красное платье с декольте

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Меган не из тех, кто любит показывать свое декольте, но это красное платье на ней сидело великолепно. Фото было сделано в 2016 году, когда они с принцем Гарри только познакомились. В тот день Меган Маркл сфотографировали выходящей из Today Show, на ней было платье, почти идентичное тому, которое когда-то носила принцесса Диана. Принцесса носила наряд от Victor Edelstein - британского кутюрье, который шил для нее наряды в 80-х.

Черное "платье мести"

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Это платье - одно из самых знаковых в гардеробе принцессы Уэльской. Черный наряд с открытыми плечами от Christina Stambolian, Диана надела на ужин в лондонской галерее Serpentine в 1994 году, вечер, когда ее муж принц Уэльский Чарльз публично признался в неверности супруге по национальному телевидению. Этот образ Дианы назвали "символом неповиновения".

Меган Маркл надела черное платье с декольте в виде сердца от Oscar de la Rant на гала-вечер Paley Honors в Лос-Анджелесе. Однако ее платье было длинным и закрывало ноги, в отличие от платья Дианы. Также к наряду Меган подобрала колье-чокер, как у принцессы Уэльской.

Полосатый лук

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

В 2018 году Меган надела платье в полоску от Altuzarra на прием с делегатами Молодежного форума Содружества в центре Лондона в рамках встречи глав правительств Содружества. Нардя тут же сравнили с єлегантнім костюмом ее свекрови Дианы во время ее прогулки в Шеффилде и Ротереме в 1991 году. Герцогиня носила платье с черным блейзером, а принцесса сочетала с темно-синим топом.

Красно-фиолетовый образ

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Яркий двухцветный ансамбль в красно-фиолетовом цвете Меган Маркл продемонстрировала на публике, когда была беременна первенцем Арчи. В январе 2019 года они с Гарри посетили благотворительную организацию "Tomorrow's Women Wirral" в Биркенхеде. Меган вышла в фиолетовом платье от Babaton by Aritizia, красном пальто от Sentaler и соответствующих туфлях на каблуках от Stuart Weitzman.

Эта дань уважения принцессе Диане была вдохновлена ​​ее образом на Royal Ascot 1990 года, когда леди Ди надела красный жакет и миди-фиолетовую юбку от Catherine Walker, дополнив образ шляпой с широкими полями Philip Somerville.

Кстати, платье в похожих тонах Диана надела и на торжественный обед в Бангкоке в Таиланде в 1988 году. Оно также было от Catherine Walker.

Идеальный серый

Меган Маркл и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Меган Маркл отдала дань уважения принцессе Диане и во время своего визита на Invictus Games 2025 в Канаде. Один из образом герцогини напомнил нам образ ее покойной свекрови 1984 года.

Диана была в сером пальто с бархатным воротником, разработанном Яном Ван Вельденом, и с бантом повязанным на шее, когда посещала медицинский центр в Лиссон-Гроув, 7 марта 1984 года, в Лондоне.

А Меган в удлиненном блейзере от Doen серого цвета под который надела синий свитер La Ligne NYC, джинсы клеш Veronica Beard, обула замшевые ботильоны Stuart Weitzman появилась на матче по баскетболу на колясках между сборными США и Нигерии в конференц-центре Ванкувера.

Кремовый костюм Меган и розовый Дианы

Принцесса Диана и Меган Маркл / Фото: Getty Images

В кремовом костюме от Prada Меган Маркл появилась на приеме в Букингемском дворце. Наряд нежного молочного оттенка, идеально сидел на герцогине.

Похожий образ, но только розового цвета мы видели на принцессе Диане в 1995 году, когда она приехала в костюме от Versace в Кентербери о пообщаться с солдатами. К нежно-розовому костюму Диана подобрала черные туфли на маленьком каблуке.

Второе свадебное платье Меган

Принцесса Диана и Меган Маркл / Фото: Getty Images

И здесь жена Гарри, похоже, вдохновлялась свекровью. Второе свадебное платье герцогини Сассекской, сшитое британским дизайнером Стеллой Маккартни, похоже на наряд принцессы Дианы от Catherine Walker, когда она посещала выступление городского балета в 1992 году.

Культовая толстовка Northwestern University

24 февраля 2025 года Меган Маркл появилась в толстовке Northwestern University в видео в сторис, прогуливаясь по саду своего дома в Монтесито. У Дианы была точно такая же толстовка, которую принцесса носила в 1996 году.

Также, напомним, мы собрали похожие образы Меган Маркл и первой леди США Мелании Трамп.

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