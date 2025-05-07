Вдохновлялась свекровью: похожие образы принцессы Кейт и принцессы Дианы

Принцесса Диана и принц Кейт / © Getty Images

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Любовь к красному цвету

Как и принцесса Диана в свое время, так и Кейт носила пальто красного цвета. Один из похожих образов двух королевских особ представлен на этом снимке. На фото Кейт вместе со своей мамой Кэрол Миддлтон посещает парад в Военной академии Сандхерст, где в тот день принц Уильям получал звание офицера.

Принцесса Кейт и принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана носила красное пальто чуть длиннее, сочетала его с миниатюрной красной шляпой с вуалью и кожаными туфлями-лодочками. Обе дамы носили черные прямоугольные клатчи, а Кейт также надела перчатки.

Платье на выписку

Также красное платье принцесса Кейт выбрала в день выписки из роддома с сыном принцем Луи (ее третьим ребенком). Фото было сделано в 2018 году, когда Кейт с мужем Уильямом и новорожденным сыном покидали крыло Линдо больницы Святой Марии в Лондоне.

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Принцесса Кейт и принцесса Диана / © Getty Images

А в 1984 году в красном макси-платье с белым воротником покидала крыло этой же клиники в Лондоне принцесса Диана с маленьким принцем Гарри на руках. И Кейт, и Диана выглядели такими счастливыми с сыновьями на руках.

И еще одна выписка из роддома

Еще один похожий образ Кейт выбрала на выписку со своим первенцем принцем Джорджем в июле 2013 года.

Принцесса Диана и принцесса Кейт / © Getty Images

В тот день Кэтрин появилась на публике в голубом платье от Jenny Packham в мелкий белый горох. В похожем наряде выходила к публике в день выписки мама Уильяма принцесса Диана в далеком 1982 году, с новорожденным Уильямом на руках. Наряд Дианы соответствовал духу того времени, в котором жила принцесса.

В похожих нарядах и белых платках

Принцесса Уэльская Кейт во время визита в Куала-Лумпур появилась в похожем по стилю образе и с платком на голове, какой носила принцесса Диана во время визита в Пакистан в 1996 году.

Принцесса Диана и принцесса Кейт / © Getty Images

Кэтрин посетила тогда мечеть Асьякирин во время их с принцем Уильямом туре по Дальнему Востоку. На обеих принцессах были наряды в пастельных оттенках с пуговицами на груди и белые платки.

Лыжные луки

Принцесса Диана любила лыжный отдых, любит его и принцесса Кейт. На этом снимке Диана одета в красный лыжный костюм и повязку на голову, в руках она держит лыжи.

Принцесса Диана и принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт в красной лыжной куртке, но без головного убора была запечатлена на лыжном отдыхе в швейцарских горах. Тот отпуск, как раз припал на день рождения принцессы Уэльской.

Бежевый им к лицу

Снимок Дианы был сделан, когда принцесса встречалась с толпой в дождливый день в Кармартене во время своего первого официального визита в Уэльс. На принцессе было бежевое пальто и на голове у нее была миниатюрная шляпа с меховой деталью. А Кейт Миддлтон носила похожее пальто и меховой головной убор в последний день скачек в Челтнеме в 2006 году.

Принцесса Диана и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, мы также показывали, как Меган Маркл (жена младшего сына Дианы — принца Гарри) вдохновлялась образами своей свекрови.