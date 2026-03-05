Весило 30 килограммов и было расшито бриллиантами: каким было свадебное платье жены последнего шаха Ирана

Иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви и Сорая Эсфандиари-Бахтиари / © Getty Images

Сегодня в это трудно поверить, но еще 70 лет назад Иран утопал в гламуре и роскоши, а в залах Тегеранского Мраморного дворца состоялась одна из самых роскошных королевских свадеб. 12 февраля 1951 года иранский шах Мохаммед Реза Пехлеви женился на молодой аристократке Сорайе Эсфандиари-Бахтиари.

Свадьба состоялась вскоре после развода шаха. Сорая стала королевой-консортом Ирана, а их празднование было одним из самых масштабных в то время, ведь насчитывало 2 тысячи гостей, залы дворца украсили 1,5 тоннами орхидей, тюльпанов и гвоздик, доставленных самолетом из Нидерландов, гостей развлекал конный цирк, однако наибольшее восхищение вызвало платье невесты, ведь одета она была в эксклюзивное творение созданное для нее Кристианом Диором.

Платье-бюстье было серебряно-белым, украшенным 20 тысячами перьев марабу, изготовленным из 34 метров ткани, и расшитым 6 тысячами камней, которые, как говорят, были бриллиантами. Вес платья был 30 килограммов, поэтому двигаться в нем молодой и хрупкой невесте было очень не просто и по слухам, фрейлины даже подрезали шлейф, чтобы Сорайе было легче.

Образ невесты также дополняли жакет с поясом, перчатки и фата. На приеме после церемонии, который провели в роскошном дворце Голестан в Тегеране невеста дополнила образ тиарой и колье на шее. Поскольку свадьба была зимой, дворец не отапливался и новоиспеченная королева надела под длинное платье шерстяные носки, которые не были заметны.

Однако сказка не имела счастливого конца — брак императорской пары распался в начале 1958 года, а причиной стало бесплодие женщины.