Victoria’s Secret Fashion Show: как появились культовые крылья "ангелов" для подиума и кто их создает

Девон Виндзор, 2018 год / © Associated Press

Victoria’s Secret Fashion Show — роскошное шоу, во время которого невероятно красивые девушки демонстрируют продукцию бренда, выходя на подиум не только в нижнем белье, но также с потрясающими крыльями ангелов на спине. Эти крылья стали своего рода мечтой для многих моделей, олицетворяя собой фантазию, которую бренд воплощает из года в год, а также самой театральной деталью шоу.

Тейлор Хилл, 2018 год / © Associated Press

Несмотря на то, что первый показ бренда состоялся еще 1995 году, крылья на подиуме появились только в 1998-м. Они стали отсылкой к названию коллекции нижнего белья «Angel» бренда.

В результате этот атрибут стал неотъемлемой частью шоу, а также его отличительной чертой. Но только классическими перьями в Victoria’s Secret не ограничились, ведь на показах демонстрировались крылья разных форм и размеров, такие как крылья бабочки, павлина или даже дьявольские.

Алессандра Амбросио / © Associated Press

Иногда крылья были не похожи на традиционные, а скорее являли собой сложные карнавальные конструкции, в виде огромных цветов или конфетти. Некоторые из них были очень большими и тяжелыми, поэтому модели, которые принимали участие в шоу должны были быть не только красивыми и стройными, но и физически сильными, чтобы иметь возможность нести всю эту конструкцию на спине и выглядеть гармонично.

Многие из крыльев, которые демонстрировались на подиуме — это результат многочасового труда целой команды сотрудников. Некоторые из моделей крыльев разрабатывались и затем собирались частями. На изготовление одной пары уходило от 30 до 500 часов, в зависимости от количества необходимых деталей в них.

Кэндис Свейнпол, 2015 год / © Associated Press

Одна из тех, кто на протяжении многих лет создает крылья — художник по костюмам Мэриан Хоуз, также известная как «Киллер». Она сотрудничает с брендом с 2009 года и создала некоторые самые культовые модели крыльев, которые были представлены на подиуме.

Также Мэриан рассказала, как все происходит, а все начинается с эскиза, который разрабатывают художники, нанятые Victoria’s Secret. Затем эскизы отправляются Киллер и ее команде, где они воплощаются в жизнь. Киллер продумывает все детали, а затем утверждает дизайн. После они проецируются и масштабируются до нужного размера на примерочной модели. Эта модель играет ключевую роль в процессе производства, так как она знает, как каждая из «ангелов» позирует и двигается, и заменяет настоящих «ангелов» во время многоэтапного процесса создания крыльев.

Лаис Рибейро, 2015 год / © Associated Press

«Мы делаем прочную основу для рюкзака, а затем я прикрепляю проволоку, пену, ткань или любые другие необходимые детали. Поскольку бренд не назначает крылья модели до последних двух недель производства, мы стараемся сделать их регулируемыми с помощью съемных ремней и подкладок. Костюмы можно менять в последнюю минуту, как и крылья», — рассказала она.

Сара Сампайо / © Associated Press

«После того, как моделе назначают крылья, что происходит за одну-две недели до шоу, их могут примерить до трех раз. До этого у нас есть модели, которые могут примерить крылья до восьми раз. Модели, которые примеряют крылья, играют очень важную роль в процессе, поскольку они помогают нам решать проблемы баланса и конструкции, прежде чем крылья будут назначены финальной модели».

Адриана Лима, 2015 год / © Associated Press

Также по словам дизайнера, интрига относительно того, кто из девушек наденет крылья — держится практически до последнего момента.

«Мы не знаем, кто будет носить крылья, поэтому стараемся масштабировать каждую пару под модель ростом 170 см плюс каблуки, но некоторые крылья просто должны быть больше, а некоторые — меньше. Команда дизайнеров обычно определяет вес вместе с нами, чтобы мы могли обсудить вес и материалы в процессе создания. Мои крылья могут весить от 1 до 10 кг. На шоу есть более тяжелые крылья, но я горжусь тем, что мои — легкие: они сидят как плотный рюкзак и для того, чтобы надеть их, нужен всего один помощник».

Марта Хант / © Associated Press

Но также были случаи, когда модели надевали более тяжелые варианты крыльев. Например, в 2018 году модель Роми Стридж появилась на шоу в крыльях, которые на самом деле были огромной конструкцией в виде звезды. Однако украшены они были полностья стразами Swarovski и весили около 12 килограмм.

Роми Стридж, 2018 год / © Associated Press

Но были случаи, когда крылья были еще тяжелее. Например, в 2011 году Алессандра Амбросио вышла в крыльях созданных дизайнером Manik Mercian и их вес составлял около 20 килограмм.

«Образ был вдохновлен Испанией, поэтому я сделала крылья в стиле испанского веера с соответствующими украшениями. Крылья весили около 20 кг и были украшены кристаллами Swarovski, полудрагоценными камнями и покрыты 22-каратным золотом», — рассказала дизайнер.

Алессандра Амбросио в 2011 году. На ее спине крылья от Manik Mercian / © Getty Images

Также были случаи, когда девушки демонстрировали не только тяжелые, но и огромные крылья. Самыми большими из них считаются те, которые в 2003 году носила Хайди Клум. В то время Хайди была главной звездой бренда и она хотела, чтобы у нее были самые большие крылья из всех и ей их сделали.

Модель крыльев, которую носила Клум была 3 мета и стали самыми культовыми из всех, которые появлялись в шоу. Создал это творение искусства Мартин Искьердо.

Хайди Клум в самых больших крыльях, 2003 год / © Associated Press

Предлагаем посмотреть на некоторые роскошные крылья, которые удивляют не только своей конструкцией и размером, а также оригинальностью и красотой.

Стелла Максвелл, 2018 год / © Associated Press

Адриана Лима, 2018 год / © Associated Press

Адриана Лима, 2018 год / © Associated Press

Эльза Хоск, 2018 год / © Associated Press

Беати Принслу, 2015 год / © Associated Press

Лили Олдридж / © Associated Press

Алессандра Амбросио, 2015 год / © Associated Press

Мария Боргес / © Associated Press

Хайди Клум / © Associated Press