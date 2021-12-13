Внимание на декольте: самые откровенные наряды знаменитостей в 2021 году

Поскольку 2021 год завершается, предлагаем вспомнить самые эффектные платья, которые обсуждались в прессе громче, чем события, на которые их надевали.

2021 год часто удивлял нас оригинальными нарядами звезд, но также часто знаменитые красавицы появлялись на публике в платьях с очень эффектными декольте. Иногда вырезы бывали V-образными, прямыми или фигурными, но согласитесь, надета такой лук осмелилась бы не каждая, поэтому предлагаем взглянуть еще раз на эти роскошные платья и смелых девушек, осмелившихся в них появится.

1. Сара Полсон

Американская актриса в этом году впечатляла нарядами часто, но больше всего нам запомнилось ее красное платье от бренда Carolina Herrera. Наряд имел огромные рукава-фонарики и пышную юбку. Ткань была немного специфической и довольно сильно мялась, но это не имело значения, ведь все внимание в этом образе было на очень глубокое декольте.

Сара Полсон / Associated Press

2. Тараджи Хенсон

Эта актриса надела на 73-ю церемонию "Эмми" черное платье Elie Saab с длинными шифоновыми рукавами. Несмотря на глубокий вырез спереди, платье также имело прозрачную юбку. Украшали наряд пайетки и бисер.

Тараджи Хенсон / Getty Images

3. Джессика Честейн

Голливудская звезда отличилась в этом году образом не в платье, а черным комбинезоном от Alex Perry. Корсетный верх был без бретелек и имел вырез полумесяцем. Смотрелся такой образ очень элегантно и сексуально.

Джессика Честейн / Getty Images

4. Saweetie

Образы из MET Gala 2021 мы хотели в этот список не включать, ведь они практически все были с вырезами, вставками и декольте, но все же мимо этого платья реперши Saweetie пройти было трудно. Создал для звезды умопомрачающий и откровенный образ дизайнер Christian Cowan.

Saweetie / Getty Images

5. Сиара

На MTV Video Music Awards певица решила надеть черное кружевное платье от бренда Tom Ford, но особенностью наряда стало скошенный вырез на груди, который с обеих сторон украшало два черных банта.

Сиара / Associated Press

6. Дженнифер Лопес

Белоснежный наряд суперзвезды от Georges Hobeika, который она надела на премьеру фильма "Последняя дуэль", показанного во время 78-го Каннского кинофестиваля, не дает о себе забыть. У платья было невероятно глубокое декольте, да еще и украшено крупными камнями. Выглядела в Джей Ло в нем потрясающе.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

7. Сара Гадон

Канадская актриса надела на премьеру "Дюны" в Каннах платье от Alexandre Vauthier. Наряд был полностью расшит пайетками, а его подол украшали страусиные перья, которые перетикали в шлейф. Декольте знаменитость решила драгоценностями не дополнять.

Сара Гадон / Getty Images

8. Майя Джама

Эффектная британская телеведущая выбрала для красной дорожки мероприятия GQ Men Of The Year 2021 черное платье от валлийского модельера Julien Macdonald. Платье не только идеально сидело на фигуре девушки, но и подчеркивало ее красивую фигуру. Правда в зоне декольте платье выглядит тесноватым, но Майе, конечно, виднее, как оно должно сидеть.

Майя Джама / Getty Images

9. Кэтрин Ньютон

Эта 24-летняя звезда, видимо, решила привлечь к себе максимум внимания, когда вышла на дорожку GQ Men Of The Year 2021 в образе от Valentino, который состоял толи из платья, толи из туники и шорт.

Кэтрин Ньютон / Getty Images

10. Адриана Лима

Бразильская супермодель продемонстрировала в этом году красный наряд от Etro во время Каннского кинофестиваля. Но образ был примечательный не только из-за фасона платья, но и, конечно же, фигуры модели.

Адриана Лима / Associated Press

11. Блейк Лайвли

Пайетки в этом году были безумно популярны, видимо, поэтому Блейк не смогла пройти мимо платья американского бренда Prabal Gurung. Наряд был создан со сверкающей ткани лавандового оттенка, а оригинальности ему добавляли вырезы на груди и по бокам. В таком образе она появилась на премьере фильма "Главный герой", в котором сыграл ее муж.

Блейк Лайвли / Associated Press

12. Нина Добрев

Во время мероприятия amfAR Gala Cannes актриса очаровала публику полностью черным, строгим платьем от бренда Mônot. Наряд имел глубокое декольте и высокий разрез. Сам фасон платья был очень оригинальным и запоминающимся, несмотря на монохром.

Нина Добрев / Getty Images

13. Изабели Фонтана

Говоря о нарядах с декольте нельзя не вспомнить образ этой бразильской модели во время Каннского кинофестиваля. Изабели надела роскошное платье, созданное Rami Kadi, декольте которого было интересной формы с мелкими чашками, а сам наряд полностью расшит пайетками.

Изабели Фонтана / Associated Press

14. Джоди Тернер-Смит

Британская знаменитость выбрала для мероприятия Kering Women In Motion Awards платье от Gucci с декольте практически до пупка. Глубокий вырез звезда дополнила ювелирными украшениями с изумрудами и бриллиантами.

Джоди Тернер-Смит / Associated Press

15. Кэндис Свэйнпоул

Экс-"ангел" бренда Victoria’s Secret надела на красную дорожку в Каннах не платье, а "голый" комбинезон да еще и с очень глубоким вырезом спереди. Украшали этот наряд от Etro вышивка бисером, а также бахромой на расклешенных рукавах.

Кэндис Свэйнпоул / Associated Press

16. Хари Неф

Американская актриса и писательница Хари Неф могла бы в этом сарафане от Schiaparelli поучаствовать в конкурсе на самое глубокое декольте года. Такой наряд надеть отважилась бы не каждая девушка, поэтому мы искренне восхищаемся этим образом.

Хари Неф / Getty Images

17. Оливия Родриго

Восходящая звезда поп-музыки ворвалась в жизни меломанов в этом году со свое песней drivers license и моментально стала желанной гостью на всех красных дорожках мероприятий. Иногда образы 18-летней Оливии были скромными и нежными, но вот аутфит для открытия Музея киноакадемии девушка выбрала действительно смелый - черное платье с глубоким фигурным декольте от Saint Laurent.

Оливия Родриго / Getty Images

18. Doja Cat

Знаменитость прошла по красной дорожке музыкальной премии "Грэмми-2021" в платье от Roberto Cavalli с самым смелым декольте этого года. Верх был выполнен в стиле мотоциклетной куртки с молниями, а юбку дополняли с перья нежно-оливкового цвета. Этот наряд явно войдет в историю мероприятия.

Doja Cat на Grammy 2021 / Associated Press

19. Хилари Суонк

Во время первого кинофестиваля в Саудовской Аравии - Red Sea International Film Festival актриса сверкала на красной дорожке в Саудовской Аравии в наряде полностью расшитом пайетками и накидке-кейпе.

Хилари Суонк / Getty Images

20. Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс в сатиновом сексуальном аутфите от Alexandre Vauthier пришла на премьеру музыкальной драмы tick, tick...BOOM! в Нью-Йорке, в которой она сама же и сыграла. Этот наряд с V-образным декольте она сочетала с черными атласными босоножками на платформе

Ванесса Хадженс / Getty Images

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