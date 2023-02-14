Все дело в Грейс Келли: как у принцессы Дианы оказалась куртка команды "Филадельфия Иглз"

Этот аксессуар стал частью поп-культуры, а образ принцессы в нем обсуждается и сегодня.

В ночь с 12 на 13 февраля в Глендейле (штат Аризона) прошел "Супербоул-2023" - главный матч года в Национальной футбольной лиге США. В финальном поединке сезона встретились команды "Филадельфия Иглз" и "Канзас-Сити Чифс".

Однако несмотря на то, что событие спортивное, после него все говорят не о победителях, а в выступлении Рианны в перерыве между таймами, и принцессе Диане, которая ушла из жизни еще в 1997 году.

Причина по которой мир вспомнил о британке после американского футбольного матча довольно интересная - принцесса очень любила носить куртку команды "Филадельфия Иглз", которая боролась за звание звание чемпиона. Напомнила всем о том, что Диана носила бомбер команды, внучка бывшего владельца "Излз" Леонарда Тоуза - Марни Шнайдер - в эфире телеканала CBS Philadelphia.

В интервью она объяснила, что Диана не была поклонницей американского футбола или спорта, скорее всего, она даже ничего не знала о команде, но ей просто нравилось носить куртку из-за ее цветов.

"Она не обязательно была фанаткой "Иглз", но ей нравились цвета "Филадельфия Иглз", - сказала Марни Шнайдер в эфире.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Далее Шнайдер объяснила, что куртка оказалась в шкафу Дианы после похорон Грейс Келли в 1982 году. Тогда принцесса представляла британскую королевскую семью в Монако. Поскольку покойная княгиня родилась и выросла в Филадельфии, в списке гостей мероприятия было несколько уроженцев этого штата, в частности Джек Эдельштейн, который в то время был статистиком команды "Иглз". Во время приема, Эдельштейн начал болтать с тогдашней принцессой Уэльской на разные теми и в частности о футболе.

"Она думала, что футбол похож на футбол", - сказал он как-то Philadelphia Daily News (имеет в виду американский футбол и европейский - ред.). "Она спросила: "Какие у вас цвета?" Я сказал: "Зеленый и серебряный". Она сказала: "Это мои любимые цвета". Затем Эдельштейн в ходе разговора пообещал прислать Диане немного подарков от "Иглз".

После того, как ему пришла в голову идея отправить британке мерч "Иглз", вмешался дедушка Шнайдер.

"[Эдельштейн] сказал: "Я хочу отправить ей несколько футболок", а мой дедушка сказал: "Она принцесса! Ты не можешь посылать ей только футболки. Мы должны сделать что-то особенное для этой женщины", - Марни Шнайдер.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

В итоге они отправили принцессе Диане подарочную коробку с множеством вещей, включая знаменитую куртку с вышитым логотипом команды на спине. Куртка была сшита специально для Дианы и являлась единственной в своем роде. Диана носила ее довольно часто и сочетала из самыми разными вещами. Также в 1994 году Диана появилась на обложке журнала People в этой самой куртке.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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