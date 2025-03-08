Все еще удивляет: как сейчас выглядит яркое платье Елизаветы II, которое она носила 46 лет тому назад

В гардеробе королевы Великобритании Елизаветы II было огромное количество нарядов самых невероятных дизайнов, многие из образов, которые она носила в молодые годы создал известный британский модельер Харди Эмис.

Одним из нарядов, который он сшил для королевы, было роскошное платье из нежного прозрачного шифона. Этот наряд Ее Величество носила в 1979 году во время своего тура по Ближнему Востоку, а также надевала еще несколько раз на разные мероприятия. Сейчас платье является ценным музейным экспонатом.

Королева Елизавета II, 1979 год / Фото: Getty Images

Особенно впечатляет в нем цвет. Такой оттенок модельером выбран специально - Эмис ввел более яркую цветовую палитру в гардероб Елизаветы II, чтобы она выделялась во время публичных мероприятий. А что касается фасона наряда, то он типичный для вечерних платьев 1960-х и 70-х годов.

Платье королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что платью королевы уже почти 46 лет, оно все еще в довольно хорошем состоянии, но все же поддавалось реставрации. В некоторых местах на нем уже есть заплатки, которые должны препятствовать растрескиванию хрупкой ткани.

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