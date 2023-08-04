Всегда на стиле: модные дубли Кейт Миддлтон и ее дочери принцессы Шарлотты

Принцесса Уэльская и ее дочь принцесса Шарлотта часто появляются на публичных мероприятиях в нарядах похожих оттенков или в одинаковом стиле. Мы решили собрать для вас некоторые из самых запоминающихся образов Кейт и ее единственной дочери.

Кейт Миддлтон всегда продумывает свои образы до мелочей и, когда дело касается их семейного выхода, она берет во внимание и то, в какую одежду одеть своих детей. Во время ежегодного парада Trooping the Colour (когда празднуют день рождения монарха) принцесса Шарлотта обычно появляется в платьях, отлично подходящих под образы ее матери.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта с семьей / Фото: Associated Press

В 2016 году годовалая Шарлотта впервые появилась на параде и была одета в милое розовое платье и туфли, а в ее волосах была пришпилена розовая заколка. Наряд прекрасно гармонировал с нарядом Кейт и особенно с ее шляпкой от Филиппа Трейси.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В том же 2016 году принцесса Шарлотта дебютировала во время первой заграничной поездки, она отправилась со старшим братом Джорджем и родителями в Канаду. На Кейт было платье с длинными рукавами от Jenny Packham, а ее дочь была в светло-голубом наряде, отлично гармонирующим с аутфитом мамы.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

На первый рождественский выход в Сандрингеме в 2016 году мама выбрала для принцессы Шарлотты наряд в бордовых оттенках. Сама Кэтрин надела тогда темно-бордовое пальто и взяла клатч Hobbs, что отлично гармонировало с темно-бордовыми колготками Шарлотты. Принцесса также носила красную заколку в волосах.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В 2017 году Кейт и Уильям взяли с собой детей в поездку в Польшу и Германию. Во время визита на вертолетную площадку Airbus в Гамбурге, Кейт Миддлтон появилась в сиреневом платье с поясом на талии от Emilia Wickstead и бежевых замшевых туфлях на каблуках.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта с семьей / Фото: Associated Press

Ее дочь Шарлотта, которой тогда было два года, носила короткое платье в принт похожего по оттенку на мамино, бордовые туфли и заколку в тон. В таких же цветах был выбран наряд и старшего сына Кейт и Уильяма – принца Джорджа. Его рубашка в клетку отлично гармонировала с нарядом мамы и галстуком папы, а также платьем сестры.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В этом же платье принцесса Шарлотта появилась на параде ко дню рождения королевы Елизаветы II в 2017 году. А вот Кэтрин тогда надела розовое платье и шляпку от Alexander McQueen.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В целом на параде Trooping the Colour Кейт и Шарлотта всегда гармонично выглядят. В следующем 2018 году мама и дочь выбрали для появления на публике платья в голубом цвете. Кэтрин надела наряд с квадратным вырезом на декольте и шляпу, декорированную цветами. А трехлетняя Шарлотта была в голубом платье в мелкий цветочный принт и с белоснежным воротником.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В нарядах похожих оттенков Кейт и Шарлотта появились на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Кэтрин была в платье-пальто молочно-белого цвета и шляпе, украшенной белыми розами. Ее трехлетняя дочь Шарлотта тогда была в белом платье длины ниже колен, как и все остальные девочки-цветочницы, и в белых балетках. А на голове у нее был венок из белых цветов, который отлично гармонировал с цветами на шляпе ее мамы.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

На рождество в Сандрингеме в 2019 году Кейт и Шарлотта появились в нарядах в изумрудных оттенках. Тогда на Кэтрин было теплое длинное пальто серого цвета с меховым воротником и манжетами, а к нему она подобрала лаконичную изумрудную шляпку, клатч и туфли в тон на устойчивых каблуках. А принцесса Шарлотта надела изумрудное пальто в сочетании с черными колготами и кожаными туфлями.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

В апреле 2022 года члены королевской семьи посетили пасхальную службу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Кейт в тот день приехала на нее в голубом пальто с поясом на талии от Emilia Wickstead, туфли и сумку Кейт подобрала в тон основного наряда и надела ободок на голову. Принцесса Шарлотта в тот день также была в голубом платье в мелкий цветочный принт, голубых колготах, черном кардигане и балетках.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Через год на пасхальной службе принцесса Уэльская появилась в синем пальто от Catherine Walker, которое она надевала в прошлом году на службу в честь Дня Содружества и в шляпе Lock & Co. В руках принцесса несла синий клатч в тон пальто, а вот туфли подобрала бежевого цвета. Принцесса Шарлотта была одета в цветочное платье с воротником-стойкой, темно-синее пальто и светло-синие колготы и обута была в черные балетки.

Принцесса Кейт и ее дочь принцесса Шарлотта с остальными членами семьи / Фото: Associated Press

Также в похожих образах принцесса Кейт и принцесса Шарлотта появились на рождественском концерте, организованном принцессой Уэльской в декабре 2022 года в память о королеве Елизавета II.

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

Мама и дочь блистали в похожих бордовых оттенках - Кейт в сшитом на заказ платье-пальто от Eponine London и туфлях-лодочках от Gianvito Rossi, а ее дочь - в пальто от Trotters. Кстати, принц Уильям и его сын Джордж были одеты в костюмы и галстуки, а галстук отца подходил по тону к нарядам девочек. Как видите, принцесса Уэльская продумывает образы так, чтобы всегда идеально гармонировать со своими детьми и мужем и у нее это отлично получается.

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